Castro pedirá explicaciones a Augas de Galicia por los vertidos de Cabanelas

Un intenso hedor saluda a cualquier persona que pase por Cabanelas desde hace un mes, un hedor procedente del flamante pozo de bombeo que construyó Augas de Galicia, inaugurado en el mes de noviembre, para acabar con un vertido que antes era intermitente y que, un millón de euros después, se ha convertido en permanente y en un verdadero problema medioambiental, amenazando no solo la biodiversidad del río Umia, sino también los bancos marisqueros que se encuentran en la desembocadura. La situación ha colmado la paciencia del presidente de la Mancomunidade y alcalde de Ribadumia, David Castro, que va a solicitar una reunión con Augas de Galicia para determinar que es lo que está pasando y cual es la fórmula para solucionarlo. El ente llegó a asegurar que la actuación que se desarrolló en Cabanelas era una cuestión de eficiencia energética, pero lo cierto es que el objetivo era acabar con unos vertidos que se han incrementado en lugar de disminuir.

En principio, todo apunta a que no se trata de un vertido industrial, como apuntó Augas de Galicia en un primer momento, sino de las aguas fecales de la red que salen por el aliviadero del bombeo de Cabanelas por exceso caudal. Aunque el vertido se registra en los límites entre Cambados y Ribadumia, la mayor parte de la red procede de otros puntos de la comarca, especialmente Vilanov,a Meis y Vilagarcía, situadas río arriba, y las sospechas apuntan a que, en esas zonas, no habría separativas de aguas fecales y pluviales, lo que está influyendo a la hora de que la red se encuentre colapsada y acabe vertiendo al río Umia.

En Cambados, donde ocurre el vertido, existe una gran preocupación por lo que está pasado. Así lo reconoce el alcalde del municipio, Samuel Lago, que ha tenido algún contacto con Auggas de Galicia a través de la concesionaria, alertándoles de la situación. Lago vuelve a insistir en que el problema no se encuentra en el pozo de bombeo, que se ha ampliado, sino en destino y en origen. En destino porque la depuradora de Cabanelas tiene un tope de caudal y, cuando se excede, cierra sus compuertas y todo ese caudal vuelve hacia atrás, saliendo en el aliviadero. En destino porque «hay muchas zonas del rural en el que no existen separativas, que es en lo que se debe invertir, aunque no se vea y no dé votos».

Para Lago la solución está clara: o se amplía la depuradora o se solventa el problema con la separación de las aguas. «El bombeo no es un problema, incluso han actuado bien en su ampliación, pero si no se actúa en el origen ni en el destino, no se va a solucionar esta situación», explica Lago.

Mientras, entidades como el Náutico O Muiño de Ribadumia tienen que soportar la presencia de ese vertido unos centenares de metros por encima de donde realizan su actividad con decenas de niños. También a unos centenares de metros de donde se registra el vertido también se encuentra el punto de captación de agua para la isla de A Toxa