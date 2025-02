Vilanova comienza a perfilar la celebración de la Festa do Momo

Queda por delante más de un mes, pero el Concello de Vilanova ya ha comenzado a trabajar en el evento más importante que se celebra en el municipio durante el invierno, la Festa do Momo. Representantes municipales, entre los que se encontraba el alcalde, Gonzalo Durán, y de los colectivos que acostumbran a colaborar en el evento, mantuvieron ayer un encuentro para comenzar a analizar las necesidades de esta edición y pensar qué personaje de actualidad puede convertirse en el Momo, figura que acabará quemada en el paseo marítimo de Vilanova.

Esa primera toma de contacto también sirve para ir trabajando en cuestiones como la seguridad, los estacionamientos disuasorios y las diferentes comparsas que van a participar en el evento. No en vano, la Festa acostumbra a reunir a miles de personas en todo el recorrido del denominado como «Momódromo» con el ansia de conocer la identidad del muñeco al que se le dedica cada año. Al igual que el pasado año, un par de semanas antes de la celebración del evento, se pondrá en marcha la promoción del mismo, que seguro que incluirá un vídeo que no dejará indiferente a nadie. De hecho, en el recuerdo están la llegada del barco de Piolín a A Illa o emular a Alfonso Rueda y su autobús de campaña el pasado año.

La Festa do Momo se celebrará, si las condiciones meteorológicas no obligan a cambiarlo, el próximo 9 de marzo, Domingo de Piñata, convirtiéndose en el evento que cerrará un intenso Carnaval en la comarca de O Salnés. El pasado año tuvo que aplazarse una semana por los temporales, pero aún así, la fiesta no defraudó y el 3 de marzo se descubrió que el secreto mejor guardado escondía la identidad de Carles Puigdemont y una evidente alusión a la amnistía. El Concello espera poder perfilar todo lo que rodeará a este evento multitudinario en unas pocas semanas.