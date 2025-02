Algoritmos que cobran vida en forma de robots

Hace un cuarto de siglo abría sus puertas el IES de A Illa de Arousa, un edificio que iba a albergar la actividad escolar para los alumnos que pasaban de primaria, impartido en el colegio Torre-Illa, a la ESO. Esos 25 años están siendo celebrados por el centro isleño con un buen número de actividades, entre ellas, la que se celebró ayer, en el que ofrecieron una buena muestra de la formación que reciben los jóvenes.

Lo que se celebró ayer en el IES de A Illa fue una jornada educativa única, centrada en la robótica y en la programación. Como testigos de esta jornada estuvieron los alumnos de 2º de ESO del IES Laliadoura de Ribeira. Durante toda la mañana, un grupo de estudiantes de 3º y 4º de la ESO del área de tecnología del IES de A Illa se convirtieron en profesores encargados de guiar a los alumnos foráneos en la creación de una serie de algoritmos que les permitiesen desarrollar un robot de sumo para competir posteriormente.

Esa actividad buscaba fomentar el aprendizaje práctico en un área como el de la robótica pero, al mismo tiempo, mostrarlas posibilidades que ofrece el trabajo en equipo a la hora de desarrollar contenidos sobre robótica. La actividad culminaba con una emocionante competición de lucha entre los robots desarrollados. Desde el centro explicaban ayer que con esta iniciativa «los alumnos tuvieron la oportunidad de ver como sus algoritmos sobran vida y se enfrentan, sobre un tapete de competición, a un robot adversario, poniendo a prueba las habilidades de programación y la creatividad de cada equipo». Insisten en que el evento no solo era una experiencia educativa enriquecedora que se desarrolla en el marco del 25 aniversario del IES de A Illa, sino que también «era una oportunidad para que los estudiantes de distintas edades colaboren y compartan conocimientos en un ambiente dinámico y a través de una iniciativa que les podía resultar atractiva a todos ellos».

La actividad se desarrolló en el pabellón del IES. | Noé Parga

El centro abrió sus puertas en 1999 después de ser construido en la conocida como Horta do Cura, que pertenecía a la Iglesia y que se adquirió merced a un convenio urbanístico. La previsión era que abriese sus puertas en el curso 98-99, curso en el que los que estaban llamados a convertirse en sus primeros alumnos lo pasaron estudiando por las tardes en el colegio Torre-Illa. No fue hasta septiembre de 1999 cuando abrió sus puertas, inaugurando el curso 99-00. En la propia web del centro ya se puede ver un vídeo conmemorando esos 25 años, que han pasado volando, y está previsto que se celebren algunas iniciativas más en las que no solo se implique a los alumnos actuales, sino que también se contará con todos aquellos que pasaron por esas instalaciones durante ese período temporal.