Palabra e memoria máis alá da vida en Ribadumia

O Auditorio de Ribadumia acolleu onte a inauguración da exposición «Palabra e memoria», un traballo que investigou a presenza da lingua galega nos cemiterios de toda Galicia, incluidos, algúns do propio municipio. A mostra ten como principal obxectivo visibilizar a lingua galega como un dos principais sinais de identidade das persoas, tanto en vida, como despois da súa morte. De feito, moitas persoas, que fixeron a súa traxectoria vital utilizando a lingua galega, rematan cun epitafio en castelán na maior parte dos casos. Ademais da exposición, o Concello tamén procedeu a inauguración dunha placa no cemiterio de Ribadumia, situado a escasos metros do Auditorio. Nesa placa destácase o uso e fomento do galego que fixeron varias persoas, que optaron por esa lingua para escribir o seu propio epitafio e convertela en eterna.

A exposición, que permanecerá aberta ao público durante todo o mes de febreiro, é froito dun proxecto nado no IES Perdouro de Burela da man do mestre bernardo Penabade, que co paso do tempo espallouse por toda Galicia grazas á colaboración de múltiples persoas.

Os participantes fixeron parada obrigada ante a tumba de Don Dositeo. / Noé Parga

Neste caso, o traballo centrouse en catalogar e recoller as fotografías e a información de todos os epitafios en galego presentes nos cemiterios de Ribadumia. A investigación foi liderada por Ana Belén Vázquez Pardal, quen destaca que este proxecto non só busca poñer en valor a lingua galega, senón tamén reflexionar sobre o papel da memoria e a identidade colectiva.

Dende o Concello de Ribadumia convidan a toda a veciñanza e ás persoas interesadas na cultura e na lingua galega a reflexionar sobre o patrimonio cultural e lingüístico galego, participando á hora de conservalo, destacando a necesidade deste tipo de iniciativas. De feito, nos últimos anos están atopando unha maior presenza de lápidas en lingua galega, aínda que a súa porcentaxe segue sendo ínfima.