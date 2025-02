«O GPS puxo en perigo a riqueza talasonímica da Arousa»

Naceu na Illa en 1977 e aínda que a súa formación profesional foi por outros vieiros, sempre se amosou atraída pola riqueza da lingua que existe no seu pobo natal. Mestra de lingua galega no IES da Illa puido centrarse en buscar a orixe de moitos dos nomes que a rodeaban e, froito dese traballo, naceu «Cons, touzas e petóns: talasonimia da ría de Arousa», recoñecido polo xurado do Premio de Investigación e Cultura Marítima Luis Rei, un traballo que agarda ver publicado editorialmente algún día.

Como naceu este traballo sobre talasonimia?

Na época en que abundaban os blogs, eu tiña un que se chamaba Na Illa e, desde alí, xa promovín a recuperación dos nomes do mar da Arousa. Era o ano 2009 e xa quería investigar, ir máis alá, pero a falta de tempo e outros intereses que apareceron polo camiño... Non foi ata que fixen o grao de Filoloxía Galega cando tiven a oportunidade de centrarme niso grazas ao meu Traballo Fin de Grao. É un tema que me preocupa moito porque, ademais de non existir case bibliografía, o léxico do mar está moi descoidado.

Estrana, cando Galicia é unha terra moi vencellada co mar.

Dentro da toponimia, a talasonimia sempre estivo un pouco a unha banda, quizáis porque no mar non hai rexistros como pode haber en terra, onde contamos con documentación medieval ou escritos de compra-venta de terreos. No mar, aínda que existen cartas náuticas e planos está todo moito menos detallado. Neste caso, a mellor fonte son os mariñeiros maiores, falar moitas horas con eles. Durante esas conversas descobres palabras que non están recollidas nos dicionarios, desde ferramentas de pesca ata realidades xeográficas moi comúns en zonas de mar como A Illa, pero que están aínda por estudar e temos que facelo xa, porque vai chegar un punto en que xa non teñamos esas xeracións que dominen o léxico mariñeiro e iso pono en perigo de desaparecer.

Descubrir todos eses nomes pode transformar a paisaxe?

Antes de comezar este traballo, miraba pola xanela da miña casa e só vía pedras. Agora vexo o Sinal da Xesta, as Cortellas, o Alcasón, o Puntal da Salga, o Con da Abella, ... Foi como descubrir un mundo novo, onde todo ten o seu nome. Hai unha manchea de matices, pois non é o mesmo que unha pedra estea no fondo do mar (cubertos) e non se vexa a que asome (petóns). Non é igual unha forma que outra (laxes cando son planas o cabesos se son redondeadas). É unha riqueza inmensa que che axuda a interpretar a paisaxe, acabas vendo a realidade a través da paisaxe.

"A riqueza de nomes que existe na ría de Arousa axuda a interpretar a paisaxe"

Eses nomes acostuman a ter algunha motivación concreta?

Existen moitas motivacións. Por exemplo, o Petón de Roche ten a súa orixe en que un mariñeiro chamado Roche frecuentaba ese lugar. O mesmo ocorre co Con de Vicente. Son nomes construídos desde antropónimos. Tamén os hai que veñen de analoxías, como o de Cabeso, que é unha pedra redondeada que ten forma de cabeza, está o Camallón, que é unha analoxía co monte de terra que deixas cando estás a cavar; outros veñen de puntos de referencia que tes desde o mar, como o Cuberto da Curota; hai outros que son curiosos, como As Lobeiras de Cambados e Rúa ou As Lobas no sur do Areoso que poden ter dúas orixes, ou ben referirse a lobos de mar, que chegaron a andar por estas costas, ou ben ter orixe metafórica referíndose a que son puntos perigosos, algo que se pode apreciar en Dente de Can. Tamén hai orixes misteriosos, como é o caso de todas aquelas zonas que teñen de raíz Figueira (Figueiriñas, Figueiró, Figueiras, ...) moi abundantes en zonas de mar.

Falaba antes de que non hai referencias escritas para estes nomes, entón, como chega vostede a eles?

Falando sempre cos mariñeiros. Aquí teño que facer referencia a Ventura Oubiña, que naceu no ano 1940 e que empezou a andar ao mar con nove anos. É un auténtico sabio e ten un coñecemento incrible do mar de Arousa. Hai que darse conta de que esta xeración non tiñan GPS para navegar e guiábanse polo que lle transmitían seus pais e seus avós. Facían marcas e tomaban enfilacións mirando ao horizonte, memorizaban e chegaban sempre cunha precisión incrible grazas a que teñen coñecemento do mar a través dos nomes. Iso permitíalles controlar todo o seu entorno. Con él tiven conversas de moitas horas e fixen o perímetro da Arousa en catrro viaxes. Tamén o seu sobriño, José María Oubiña, do ano 1973, dos poucos das xeracións máis novas que aínda garda ese coñecemento porque o herdou da súa familia. Outra persoa que me axudou moito foi Francisco Dios «Cuco Martiñán» e as conversas que tiven no parladoiro da Abilleira con moita outra xente que me ensinou a microhistoria da Arousa que non se atopa nos libros.

As novas xeracións xa non teñen ese dominio da talasonimia?

Non o teñen porque ao utilizar GPS non necesitas saber o nome das pedras. Xa contan cun instrumental que non necesita nin de marcas nin de enfilacións, por iso se está a perder e é moi urxente recollelo. Hai un corte xeracional que vén dado polos modernos sistemas de navegación, pero tamén polo abandono dos oficios do mar. A maiores, tamén inflúe o abandono da lingua galega e a desgaleguización da sociedadeen xeral, que non lle dá valor ao que coñece. Eu traballo cos meus alumnos este coñemento nas aulas porque está en perigo, quedan un par de xeracións e desaparece porque supoño que deixou de ser útil saber que hai unha Laxe do Pan, por exemplo. Este patrimonio lexicográfico é da xente do mar da Arousa e penso que non deberíamos perdelo.

É a Arousa un lugar rico en topónimos?

En todos estes anos recollín uns 550 topónimos, dos que 250 son de talasonimia. Terei rexistrado un 75% dos existentes e, moitas veces, tamén te topas con dificultades engadidas, como os dialectalismos. Por exemplo, o seseo impídeme saber se é Pedra Serrada ou Pedra Cerrada e ambas formas son axeitadas, xa que se trata dunha zona onde hai moita pedra, pero tamén onde se serrou pedra.