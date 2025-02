La transformación de la Casa Jaureguízar en un futuro centro social pasa por declarar su ruina técnica

El Concello de Vilagarcía ha iniciado el expediente de ruina técnica de la Casa Jaureguízar, «siguiendo las indicaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia». La medida busca desbloquear el proyecto de transformación del inmueble en un centro social, tras meses de trámites y discrepancias sobre el estado del edificio.

La decisión tomada desde Ravella se basa en un informe técnico independiente sobre patologías estructurales, encargado a petición de Patrimonio. El documento, elaborado por dos expertos en cálculo estructural, es tajante: «El deterioro de la estructura portante es tan severo que su rehabilitación sería inviable sin demoler las partes dañadas».

Construida en 1951 con un diseño inspirado en la arquitectura tradicional vasca, la Casa Jaureguízar cuenta con un nivel de protección patrimonial muy bajo, inferior al mínimo establecido por la normativa de la Xunta. Su catalogación no responde a un valor arquitectónico intrínseco, sino a su ubicación en un entorno con un edificio modernista a 25 metros de distancia.

Sin embargo, desde la aprobación del Catálogo de Protección, el entorno ha cambiado notablemente y el inmueble ha sufrido un deterioro progresivo. A pesar de ello, Patrimonio se oponía hasta ahora a la demolición de cualquier elemento, incluidos anexos y muros de cierre considerados sin valor por el Concello.

Ante esta discrepancia, la Xunta exigió un estudio técnico independiente que evaluase el estado real del edificio. Apunta el gobierno local que el resultado confirmó las conclusiones del arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación: «La estructura está en ruina técnica y la opción más viable es demoler las zonas afectadas».

El proyecto definitivo respetará algunos de los elementos originales del edificio, como la fachada principal, los cierres perimetrales y las puertas de forja. De este modo, se buscará un equilibrio entre la conservación del carácter del inmueble y la necesidad de intervenir sobre una estructura gravemente dañada.

El Concello cuenta con un crédito sin intereses de 884.250 euros concedido por la Xunta de Galicia para ejecutar las obras. Por ello, confía en que el gobierno autonómico informe favorablemente sobre la declaración de ruina técnica.

Para evitar nuevos obstáculos en la tramitación, el Concello ha optado por solicitar primero el visto bueno de la Xunta antes de que el pleno apruebe oficialmente la ruina técnica, con el fin de incorporar cualquier recomendación que Patrimonio pueda hacer al expediente.

Ana Granja: «No hicieron ningún mantenimiento»

Desde el PP lamentan la situación de ruina técnica en la que se encuentra el edificio y culpan directamente al partido socialista de Alberto Varela de dejadez e incapacidad. «Compraron la casa en noviembre del 2018, hace más de 6 años, y dijeron que era una maravillosa inversión cuya rehabilitación no sería muy costosa. Desde entonces, prometieron año tras año que la iban a rehabilitar, pero, como cualquiera puede ver, no hicieron nada y ahora, según ellos, la casa está en ruina técnica», explica Ana Granja.

Para la formación popular la «incapacidad política» queda demostrada tras el crédito de 884.000 euros adjudicado por el fondo de cooperación del Instituto Galego da Vivenda e Solo: «Tenían una financiación para recuperar el edificio y no fueron capaces de rehabilitar ni una pared. Otra oportunidad que se pierde para Vilagarcía por culpa de la falta de gestión del gobierno de Varela».

Para Ana Granja, lo más preocupante es comprobar el estado actual de la casa Jaureguízar, «durante todos estos años no solo no rehabilitaron la casa, sino que no hicieron ninguna tarea de mantenimiento. Parece que quieren dejar morir la instalación para hacer un edificio nuevo».