Outeiro en vez de Otero, e Besada e Bea con «v»

A inmensa maioría dos apelidos máis comúns nos concellos do Salnés e Ullán conservan a súa forma orixinal galega. Así o pon de manifesto a ferramenta web «Guía dos apelidos galegos», que vén de presentar a Real Academia Galega. Así, por exemplo, conservan a súa forma estándar galega tres dos apelativos máis frecuentes na comarca, como son os de García, Rodríguez ou González.

Sen embargo, hai moitos outros casos nos que a forma está deturpada, segundo os especialistas da Academia, ben sexa porque foron castelanizados progresivamente dende o século XVI, ou porque a súa grafía mudou. Neste caso atópanse, por exemplo, Martínez ou Besada. No primeiro caso, Martínez, trátase dun apelido moi común en Vilagarcía, Vilanova, Meis, Ribadumia ou Sanxenxo, e segundo a RAG a súa forma galega correcta sería Martís, Martiz ou Martíns. No caso de Besada, moi presente no Grove ou en Meaño, a súa forma galega sería Vesada, segundo a guía.

Por municipios

Os apelidos máis comúns en Vilagarcía son, por esta orde, García, Rodríguez, Fernández, González e Martínez, segundo o Instituto Galego de Estatística. Agás Martínez, todos os demais conservan a súa forma orixinal en galego. Tamén son moi frecuentes no municipio vilagarcián López, Pérez, Rey (que en galego sería Rei, con «i»), Vázquez, Gómez, Abalo e Barreiro.

En Vilagarcía, o apelido García aparece en máis de 2.500 ocasións -ben sexa como primeiro, como segundo ou nas dúas posicións-, mentres que o de Rodríguez aparece nunhas 1.400, e o de Fernández, en algo máis de 1.700.

En Vilanova tamén é García o patronímico familiar máis habitual, seguido de Martínez e Rodríguez. Outros habituais son Oubiña, Paz, Santos ou Nogueira. Tamén hay moitos Iglesias (a súa forma galega sería Igrexas ou Eirexas, e Lorenzo (Lourenzo, en galego).

En Cambados, os apelidos máis presentes no censo son González, Fernández, Piñeiro, Padín e Oubiña, e son tamén salientables Chaves, Cores, Falcón, Trigo ou Charlín. Outro apelido habitual é Vieites, pero segundo a RAG trátase dunha grafía errónea, e en galego debería escribirse con «b», Bieites.

En Catoira, o INE indica que os segundos nomes máis comúns son García, Conde, Rodríguez, Lorenzo, López e Loureiro. Outros moi presentes no padrón municipal son Castaño, Bouzón e Busto.

En O Grove, o apelido máis habitual é Otero, e segundo a RAG a súa forma galega tradicional é Outeiro. Síguenlle Domínguez, Fernández, Álvarez e Pérez. Son, asimesmo, moitos os Iglesias, Prol, Vidal, Caneda, Prieto (en galego sería Preto), Meis, Gondar, Mascato e Bea, que segundo a RAG debería escribirse con «v», Vea.

Na Illa, o apelido máis común é Dios, e os especialistas da RAG apuntan que a súa forma orixinal galega é Deus. Síguenlle os Otero, García, Suárez, Rial, Cores, Fernández, Iglesias, Nieto (Neto, en galego), ou Allo. En Meaño, a tabla do IGE encabézaa García, seguido de González e Castro. Tamén hai moitos Méndez, Besada, Varela e Camiña. En Meis, os tres apelidos máis repetidos son Martínez, González e Abal, e tamén se contan por ducias os Gómez, Outeda, Rodiño, Mouriño, Barral e Sabarís.

Xamardo e Dafonte

En Pontecesures, hay moitos García, así como González e Rodríguez. Outros apelidos con moita presencia son Jamardo (Xamardo, en galego), Lafuente (Fonte, da Fonte ou Dafonte, segundo a RAG), Lorenzo e Magán.

En Ribadumia, encabezan a relación Martínez, González e Castro, seguidos de Serantes, Chaves, Prado ou Abal. En Sanxenxo son numerosos os García, Martínez e González, así como os Otero, Fernández, Aguín, Carballa, Camiña, Moldes, Rey e Prieto.

Finalmente, en Valga, García é outra vez o apelido máis repetido, seguido do de Rodríguez e o de Blanco, que tería como forma galega tradicional Branco. Nesta localidade tamén se contan por ducias os Castiñeiras, Pardal, Barral, Magariños, Jamardo, Senín, Ferreirós, Busto e Lorenzo. A Real Academia Galega incorpora ademáis no caso dos apelidos modificados un impreso descargable para aquelas persoas que queiran acudir ao Rexistro Civil e cambiar o seu apelido para a forma galega.