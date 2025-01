Nueva cita para la parcelaria de Catoira

Los vecinos de Catoira, que hace un par de semanas mostraban su malestar y exigían más medios económicos, materiales y humanos con lo que acelerar y finiquitar el proceso de concentración parcelaria iniciado hace un cuarto de siglo, están citados a un nuevo proceso de toma de datos.

Se desarrolla mañana, desde las 10.00 horas, después de que se pidiera a los propietarios que faciliten estos trabajos rozando sus parcelas y señalizándolas.

El punto de encuentro. / FdV

Es una toma de datos sobre el terreno dirigida a los dueños de predios en Os Piñeiros, Agro dos Castiñeiros, Tras do Mesón, Castiñeira, Río de Freixeiro, Piñeiro, Pedra do Lagar, Calzada do Río Freixeiro y Costaneira.

Todos ellos terrenos de la zona Catoira Sur, a los que se suman en esta convocatoria los de Asuiñia do Río Freixeiro, Penasqueiros, Agro do Río Freixeiro, Cachada do Río Freixeiro, A Cachada y Devesa de Catoira.

También los de A Devesa, As Chans, Agrido do Río Freixeiro, Campo de Abroteira y A dos Camiños das Abertas, entre otras localizaciones cercanas.