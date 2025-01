A mostra «Palabra e memoria» pon en valor o uso do galego nos cemiterios

O Auditorio de Ribadumia acolle, a partires do vindeiro sábado ás 18.30 horas, a inauguración da exposición «Palabra e memoria». Esa iniciativa cultural, que ten como obxectivo visibilizar a lingua galega como un dos principais sinais de identidade das personas, tanto na vida como0 despois da morte, está baseada na investigación sobre a presencia de epitafios en galego.

A mostra, que permanecerá aberta durante todo o mes de febreiro, é froito dun proxecto nado no IES Perdouro de Burela, que co paso do tempo, espallouse por toda Galicia grazas á colaboración de moitas persoas. Neste caso, o traballo centrouse en catalogar e recoller as fotografías e a información dos epitafios en galego presentes nos cemiterios de Ribadumia. A investigación foi liderada por Ana Belén Vázquez Pardal, quen destaca que este proxecto non só busca pór en valor a lingua galega, senón tamén reflexionar sobre o papel da memoria e da identidade colectiva.

Ademais da presentación da exposición, o acto incluirá a colocación dunha placa conmemorativa no cemiterio parroquial de Ribadumia como homenaxe á importancia de preservar e valorar a lingua galega en todos os ámbitos. O Concello de Ribadumia convida a todos os veciños e ás persoas interesadas na cultura e na lingua galega.