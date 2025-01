El enoturismo se cata en Rías Baixas

La Denominación de Origen Rías Baixas, con su Ruta del Vino como tarjeta de presentación, incide en su apuesta enoturística, siendo ésta una propuesta válida también en temporada baja, incluso en jornadas tan desapacibles como las que se viven este fin de semana.

Lo que sucede es que el mal tiempo no siempre permite disfrutar de los jardines de camelias, de las rutas «a pedales» por este territorio vitivinícola ni de otras muchas experiencias que se proponen al aire libre.

La solución son las catas, con los visitantes refugiados al calor de las bodegas y con multitud de posibilidades para todo tipo de públicos.

En ello inciden desde el Consello Regulador de esta DO, presidido por Isidoro Serantes y convencido del importante papel que está llamado a jugar, y que de hecho desempaña ya, el enoturismo de Rías Baixas.

Razón por la cual animan a los amantes del vino, y a todos aquellos que sientan curiosidad o quieran familiarizarse con la actividad vitivinícola, a disfrutar de las catas y visitas a las diferentes bodegas.

Muchas de las cuales «prefieren realizar visitas solo para grupos pequeños, que pueden reservarse online o por teléfono», por lo que cualquier momento puede ser bueno para planificar una visita y acceder a una sesión privada, sin necesidad de esperar a fechas señaladas.

Lo cierto es que, como bien indican en el Consello, «en Rías Baixas no hay una cata o una visita de enoturismo igual a otra, y en muchas ocasiones, especialmente en temporada baja, hasta es posible realizar catas privadas».

Variados programas

Lógicamente, también disponibles para grupos, «tanto con un programa cerrado con degustación de vino, como abierto, para hacer de cada visita un traje a medida, con o sin maridaje, con catas temáticas, verticales o cualquier otra».

Y es que en esta DO hay multitud de posibilidades y «todas las bodegas adscritas a la Ruta do Viño Rías Baixas son visitables, la mayoría añadiendo a la visita la degustación de su vino más destacado».

Al igual que son cada vez más las que «mejoran esta experiencia con catas más completas, ya sea con maridaje, catas en grupo, en familia o en pareja, catas técnicas o dirigidas por un experto y catas con comida o cena incluidas».

Aprender de forma amena

Así lo explican en el Consello Regulador, donde animan al potencial visitante a «probar nuestros vinos de una forma diferente, mucho más inmersiva y que le permitirá aprender mucho y de una forma amena, no solo sobre nuestras bodegas, sino también sobre los diferentes tipos de vino Rías Baixas».

A modo de ejemplo, las «Winebars» y catas sin visita, puesto que «cada vez más bodegas ofrecen la posibilidad de conocer y catar sus vinos sin necesidad de recorrerlas antes».

Incluso «existen en O Rosal, Meaño y Cambados algunas que cuentan con su propio ‘winebar’, en el que disfrutar de una copa de vino como en cualquier otro establecimiento de hostelería de la zona».

A este respecto, Rías Baixas aclara que la del «winebar», aún siendo minoritaria, es «una tendencia al alza» que también puede incluir una «degustación comentada de vinos en las salas de cata o incluso en terrazas con vistas a los viñedos o los maravillosos paisajes de nuestra región vitivinícola».

De este modo, recurriendo a las catas en bodega, es posible «conocer las diferentes elaboraciones de Rías Baixas y el por qué de cada una de ellas».

Hay que tener en cuenta que cada bodega elabora diferentes marcas y, como la propia DO, ofrecen «una amplísima diversidad de elaboraciones de vinos a partir de nuestra uva reina, la albariño, o en coupage con otras variedades autóctonas».

Al igual que hay variados tipos de vinos, como con los blancos, los tintos y los espumosos.

En Rías Baixas no hay una cata o una visita de enoturismo igual a otra, y en muchas ocasiones, especialmente en temporada baja, hasta es posible realizar catas privadas Denominación de Origen Rías Baixas

Así las cosas, «tanto en Val do Salnés como en O Rosal y O Condado do Tea, hay bodegas que ofrecen catas-degustación de vinos Rías Baixas Albariño y Rosal; Rías Baixas Albariño y Espumosos, monovarietales y plurivarietales de variedades blancas o tintas, como el caíño tinto y el espadeiro, Rías Baixas de colección o con selección de añadas, catas de vinos premiados» y otras muchas posibilidades.

Tantas que «hay bodegas con hasta ocho modalidades de cata que combinan diferentes vinos en cada una de ellas».

Obsequios

Puestos a elegir un plan, también hay bodegas que junto a la opción de visita guiada y cata «ofrecen obsequios a sus visitantes, como una botella de vino para catar en casa, merchandising, detalles para los niños o un curso de cata online previo a la visita, para disfrutar de la experiencia al máximo».

No faltan las bodegas que «cuentan con alojamiento en sus propias instalaciones o próximos, en los que es posible no solo catar sus vinos y visitar la bodega, sino pasar el fin de semana paseando y descansando entre los viñedos», destacan en la DO.

Para aclarar que «esta experiencia está disponible en varias bodegas de las subzonas Val do Salnés (Meaño y Cambados) y de Condado do Tea (Arbo), aunque en algunas de ellas solo está programada en determinadas épocas del año o durante la temporada de vendimia, dentro de una experiencia premium de fin de semana con la que empaparse de la cultura vitivinícola en Rías Baixas».

En definitiva, que las catas degustación, las catas maridaje con aperitivos y productos locales, las catas técnicas o dirigidas por enólogos, las que incluyen almuerzo o cena, las catas en pareja, en familia o grupos y las catas «con experiencias para todo un día», en las que conocer la industria conservera, asistir a conciertos o disfrutar de otras actividades complementarias, son la baza enoturística de las bodegas con DO Rías Baixas también ahora, en temporada baja.