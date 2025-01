El BNG pedirá a la Xunta una solución a la falta de centros de día en la comarca para personas con autismo

El BNG se ha reunido con los padres de los alumnos del centro de educación especial Os Mecos, adscrito a la asociación Bata, que vienen denunciando la imposibilidad de que sus hijos, personas del espectro autista, puedan disponer de una plaza en un centro de día a partir de los 21 años debido a la inexistencia de las mismas.

Del mismo modo, esta situación ya ha provocado que algunos alumnos lleven más de dos años en su propia casa al carecer de una solución factible dado que el centro de día Abuela Esperanza, también de Bata, se encuentra sin vacantes.

Familiares y representantes nacionalistas en la reunión en la sede de Vilagarcía. / FDV

Con la diputada autonómica, Montse Prado a la cabeza, el BNG denuncia que «es increíble que en estos 16 años desde la Xunta no se crease ningún centro de día para personas con Autismo. Entendemos que es básica e imprescindible la creación de una red, para la que entendemos que no hacen falta tantos recursos, ya que los profesionales ya existen, mientras no se resuelva la creación de nuevos centros de día».

El BNG recogió las claves de la difícil situación que atraviesan las familias y presentará diferentes alternativas a nivel parlamentario con la prioridad de lograr plaza en un radio de 30 kilómetros.