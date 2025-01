La Valedora do Pobo avala las quejas vecinales en la calle Extramuros

La Valedora do Pobo insta al Ayuntamiento de Vilagarcía a situar la zona de carga y descarga de un supermercado de la calle Extramuros, en Carril, en la situación en la que se encontraba antes de la colocación de los nuevos contenedores de la basura. La institución se ha puesto del lado de los vecinos, que criticaron las molestias que les supuso el traslado de la zona de carga y descarga. Hay que tener en cuenta que se trata de un vial de adoquines, con los bordillos de las aceras elevados, y en rampa.

En octubre pasado, el Concello anunció la puesta en marcha de un plan de mejora de la seguridad vial, que incluía la instalación de casi una veintena de pasos de peatones sobreelevados y de reductores de velocidad. En dicho plan se incluía una solución para la calle Extramuros, facilitando la carga y descarga en un supermercado local, tal y como prometió el alcalde Alberto Varela en una reunión con las trabajadoras del establecimiento.

En la calle Extramuros, el supermercado había tenido dificultades para realizar la carga y descarga en su nuevo emplazamiento en el lado opuesto de la calle, debido a la nueva ubicación de los contenedores de basura. El alcalde ha propuesto la instalación de un paso de peatones elevado, permitiendo que la carga y descarga se realice desde el lado contrario sin afectar la ubicación de los contenedores, lo que según él facilitará el acceso a las mercancías. Posteriormente, en diciembre se anunció que el plan de seguridad vial empezaría a ejecutarse en enero. Pero el tiempo pasa, y los vecinos se quejan de que no hay novedad alguna sobre el paso sobreelevado en la calle Extramuros. La Valedora do Pobo da la razón a los vecinos y también reprocha a Ravella que no contestase a los escritos de los ciudadanos.