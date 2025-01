Una empresa valenciana se perfila como adjudicataria del tren a Ferrazo

Una empresa valenciana se perfila como ganadora del concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para la construcción de la tercera fase del ferrocarril, que supondrá la ampliación del tendido férreo hasta la terminal de contenedores de Ferrazo. En concreto, se presentaron dos empresas al procedimiento, pero una de ellas ha sido excluida por defectos administrativos, por lo que solo sigue en pie la oferta de Vilor Infraestructuras.

El contrato asciende a 1.646.000 euros (IVA incluido), y se presentaron dos ofertas: Vilor Infraestructuras, que es una empresa fundada en Valencia en 2003, con casi 180 empleados, y con amplia experiencia en obras públicas (recientemente le adjudicaron la construcción de un centro de salud en Alicante y la iluminación ornamental de los Paradores de Turismo de Ferrol y Vilalba), y Ramón García Contract.

Esta última presentó su oferta a las 19.04 minutos del 25 de noviembre, cuando el plazo para el registro finalizaba a las siete de la tarde, pero la abogada del Estado que forma parte de la mesa de contratación apuntó que debía admitirse igualmente la oferta porque, «el hecho de que se haya señalado en la plataforma (electrónica) una hora determinada no puede ser obstáculo para que se tenga por admitida la oferta si se presenta fuera de esa hora pero dentro de las 24 horas del día en que acaba el plazo».

No obstante, esta mercantil no presentó toda la documentación requerida, y se le dio un plazo para subsanar este defecto. Ramón García Contract envió la documentación de nuevo, pero sin subsanar todos los defectos. Así, por ejemplo, otra empresa le cedía el derecho de uso de su clasificación empresarial, pero sin acompañarlo de un compromiso de cesión de los medios y recursos necesarios para la ejecución de la obra. Además, Ramón García no pudo acreditar la solvencia mínima como contratista que se le reclamaba.

Así las cosas, el Puerto sigue adelante con el procedimiento -todavía hay que abrir los sobres económico y técnico- pero ahora con un solo licitador, Vilor Infraestructuras, de Valencia.

La ampliación del tren hasta Ferrazo se ejecuta con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta ahora, han sido muy pocos los transportes de mercancías portuarias realizadas en tren en Vilagarcía pese a que ya se han invertido doce millones de euros en esta ambiciosa obra.