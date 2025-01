La Valedora reprende al Concello por el trato a O Faiado da Memoria

La Valedora do Pobo insta al Concello de Vilagarcía a establecer unos criterios para la asignación de casetas en la «Cidade do Libro» a fin de facilitar su conocimiento por parte de los posibles aspirantes. Esta resolución da la razón a O Faiado da Memoria, entidad que se vio privada de una caseta en la última edición sin que desde el Concello se especificase un motivo claro para ello, pese a las reclamaciones realizadas por la propia entidad y por los grupos de la oposición. Desde O Faiado valoraban de forma positiva esta resolución y achacaban todos los problemas a cuestiones personales, por lo que están estudiando presentar una denuncia por prevaricación contra algunos de los integrantes del grupo de gobierno.

Esta situación arranca el pasado 14 de mayo, un mes antes de la inauguración de la Cidade do Libro, cuando O Faiado decide enviar una solicitud para contar con una de las casetas que se habilitan para el evento. Esa solicitud también se remitió vía whatsapp a un edil, recibiendo como respuesta, cuatro días después, que la programación estaba cerrada».

Como la entidad no pedía participar en la programación, sino disponer de una caseta para dar a conocer sus diferentes productos al público, insistieron, pero no encontraron respuesta. El 30 de mayo, todos los grupos de la oposición presentan una pregunta al grupo de gobierno en el pleno en el que piden explicaciones y los motivos por los que se deja de lado a O Faiado. La respuesta plenaria tendría que realizarse un mes después y tras la celebración de la Cidade do Libro, en la que no pudieron participar.

La sorpresa del colectivo es ver que ni el edil de Xuventude ni la edil de Cultura, responden a esa pregunta, algo que si hace la teniente de alcalde insistiendo en que estaba cerrada la programación de nuevo. Es en ese momento cuando O Faiado considera que «se constata un hecho malicioso y contra la libertad en igualdad de condiciones», por lo que deciden acudir a la Valedora do Pobo al entender que se les estaba coartando la posibilidad de participar en un evento como la Cidade do Libro. Es más, recuerdan que llueve sobre mojado, ya que en una edición anterior, acabaron condenados a compartir caseta con otra entidad mientras otras permanecían vacías.

