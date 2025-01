Lago: «Solucionar el vertido de Cabanelas solo pasa por hacer redes separativas»

La decisión de Augas de Galicia de descargar en las industrias de Sete Pías la responsabilidad de que una obra de casi un millón de euros no funcione no convence a los socialistas de la comarca de O Salnés, que lo ven como una excusa para evitar la asunción de responsabilidades por haber ejecutado una obra inútil si no se acompañaba de otras actuaciones que ni siquiera están previstas. Samuel Lago, alcalde de Cambados, volvía a insistir ayer en la necesidad de acometer obras separativas de pluviales y residuales ya que «mientras no se ejecuten, siempre vamos a tener el mismo problema, por mucho que se mejoren las bombas, ya que la cantidad de agua que entra al no diferenciar ambas redes provoca el colapso de la depuradora», explicaba ayer. Esa solución debe ejecutarse río arriba lo antes posible a fin de mejorar la salud del río Umia.

Lago señala que «puede haber vertidos industriales puntuales, pero eso no puede ocultar que no se ha solucionado el problema con el que se ejecutó la mejora del pozo de bombeo, aunque ahora intenten disfrazarlo con que las obras eran para eficiencia energética, cuando solo hay que mirar la hemeroteca para darse cuenta de que no es así».

Mientras, los vecinos de la zona señalan que el vertido de Cabanelas se viene registrando desde hace unas dos semanas sin que nadie se haya acercado a buscar una solución. Es más, en la jornada de ayer el aliviadero todavía arrojaba una mayor cantidad de residuos que el día anterior, de un color marrón y con un olor insufrible que, a través del pequeño riachuelo que se encuentra en la zona, acaba en el río Umia. A eso se suma que, en n punto bastante próximo se registra otro vertido de la red que está afectando a varias fincas en las inmediaciones del polígono de Sete Pías

La Mancomunidade lleva años reclamando que se adoptasen medidas para acabar con este vertido, unas medidas que Augas de Galicia anunció en el mes de mayo pasado, con la inversión de 950.000 euros en la ampliación y mejora del pozo de bombeo y la construcción de un ramal de la red que conectaría este punto con la EDAR situadas a un kilómetro de distancia río abajo, evitando que el caudal viajase primero a Barrantes antes de llegar a la estación.

Sin embargo, este hecho ha colapsado la EDAR, excediendo el límite de capacidad que posee, lo que habría provocado el vertido.

Los propios vecinos alertaron al 112 para que movilizase a Policía Local y Seprona de la Guardia Civil para que se tomasen las muestras necesarias.

Daños en fincas provocados por un vertido de la red de alcantarillado / Noé Parga

Somos pide explicaciones a David Castro Somos Ribadumia cargó ayer contra el alcalde y presidente de la Mancomunidade, David Castro, del que echan de menos «las explicaciones oportunas sobre este tema ya que, antes de las elecciones, andaba haciéndose fotos en la orilla del Umia anunciando a bombo y platillo esta obra que ha demostrado ser poco menos que una estafa». Para la formación que lidera Sergio Soutelo, la respuesta de Augas de Galicia es «inaceptable y una burla a los vecinos de la comarca de O Salnés». Recuerdan que, tanto Gonzalo Durán, como David Castro anunciaron que estas obras iban a ser para acabar con los vertidos y «ahora dice Augas de Galicia que se ha gastado 950.000 euros por eficiencia energética en unos motores que duplican la potencia de los anteriores, con el consecuente aumento en el consumo». Consideran «indignante» que se pretenda «cargar el muerto al polígono de Sete Pías, cuando es evidente que los vertidos que se registran en Cabanelas no vienen de una fábrica en concreto, sino que son de toda la red al estar saturada por las lluvias». El origen de este problema «está identificado en el Concello de Vilanova, muy dado a tenerlo por no tener separada la red de pluviales de la de fecales y que es donde se debe actuar». La formación asegura que va a reclamar responsabilidades políticas, ya que es evidente que «se ha gastado un millón de euros en reírse de los vecinos».

