La PDRA reclama ayudas económicas más copiosas para salvar el marisqueo

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) volvió a comparecer para alertar nuevamente de la pérdida de productividad marisquera.

Este colectivo, integrado por representantes de cofradías, mariscadores, bateeiros, ecologistas y formaciones políticas, se aferra a los datos de venta en lonja que confirman ese descenso de productividad, de los cuales ya informó en detalle FARO DE VIGO durante las últimas semanas, incidiendo en la situación de cada especie y de cada lonja, e incluso comparando el declive de los bancos arousanos con la aparente recuperación de la ría de Muros-Noia.

En base a esos datos, la PDRA vuelve a dirigirse a la Xunta para reclamar soluciones, empezando por el tantas veces reclamado saneamiento integral de la ría arousana.

Sostiene la PDRA que la ría «está sufriendo un deterioro progresivo que se refleja en la pérdida de toneladas de bivalvos, de millones de euros y de permisos de explotación» mientras los bancos marisqueros «carecen de capacidad de recuperación».

Frente a lo cual las ayudas económicas «fueron claramente insuficientes y solo llegaron a una parte del sector», sostiene la plataforma.

Renovación del agua

También considera que «es urgente que la Consellería do Mar deje de mirar para otro lado» ante el problema detectado, como es que «la menor tasa de renovación de las aguas de la ría provoca un mayor impacto de la contaminación de las depuradoras de aguas residuales y de los vertidos de las fábricas».

Por eso la PDRA cree necesaria «una acción conjunta de saneamiento y regeneración, empezando por reconocer el problema y adoptar medidas reales y no propagandísticas».

Habla de un plan de regeneración de los bancos marisqueros y de un plan de saneamiento integral de la ría y los ríos que deben estar dotados de «una fuerte dotación económica y la paralización de la mina de Touro y la celulosa del río Ulla».

Temen los integrantes de la plataforma que el sector del mar siga perdiendo trabajadores y pronostica que las cofradías que dependen del marisqueo pueden acabar cerrando.

Sobre todo en el caso de las que peor han gestionado la crisis del libre marisqueo que se arrastra en Arousa desde hace años, y que son la mayoría.

Acuicultura

Como en ocasiones anteriores, la PDRA también vuelve a mostrarse preocupada ante la posibilidad de que la acuicultura industrial se introduzca en el espacio marino de las rías «en sustitución del cultivo tradicional», culpando a la Xunta de dar los pasos necesarios «para que el marisqueo no sea viable».

En relación con esto último, hay que recordar lo publicado el mes pasado por FARO DE VIGO en relación con la autorización administrativa y la concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre otorgados por el gobierno socialista del Principado de Asturias a una empresa privada.

Como se dijo entones, esa empresa va a poder explotar un gran parque de cultivo en el que engordar semilla de almeja, utilizando para ello una zona de costa hasta ahora improductiva dentro de una ría en la que está prohibido el marisqueo desde el año 2011, debido a altos niveles de contaminación por la bacteria Escherichia coli (E.coli).

En Galicia hay empresarios que consideran que ese modelo podría ser de aplicación en esta región, e incluso que serviría para sacar partido a terrenos actualmente improductivos, tanto si pertenecen a alguna cofradía de pescadores que no les saca partido, como sin son zonas aún inexploradas para el marisqueo y/o la acuicultura.

Esos empresarios alegan que «hay tramos de playa o costa en Galicia que han sido entregados a las cofradías de pescadores y actualmente no sirven de nada, porque no se explotan o se han explotado mal y ya no producen».

Saben que «en Galicia hay más de 2.000 kilómetros de costa que no se están utilizando y en los que bien se podrían instalar parques, plantas, viveros o cualquier tipo de modelo de producción mediante la inversión privada, como la ahora impulsada en Asturias, para tratar de recuperar la productividad que tuvimos en el pasado y que cada año va a menos».

