Gonzalo Arca saca a la luz su nuevo álbum: «Ni el tiempo ni la distancia»

Existen talentos que necesitan generar su propio espacio para desarrollarse en toda su expresión. Un proceso nada fácil, pero que recompensa la incontinencia creativa de quienes perseveran en sus capacidades. Uno de esos casos es el del vilagarciano Gonzalo Arca quien el próximo 1 de febrero brindará con la salida a la luz de su segundo disco bajo el título «Ni el tiempo ni la distancia», el cual se podrá adquirir físicamente en Musical Duende en Vilagarcía, así como otras ciudades como Ourense, Vigo, Pontevedra o Santiago. Las plataformas digitales también ofrecerán la posibilidad de disfrutar de su trabajo.

En el glosario de los 10 temas, todos en castellano, aparecen títulos como «El último tren», «Todo irá bien» o «Tengo miedo». Unas composiciones que se mueven entre el pop y ese rock que sale de sus notas de manera natural, pero que sobre todo muestran una sinceridad en canal de aquello que ha marcado parte de su experiencia vital. Episodios cantados de vivencias personales que añaden sentimiento a la conexión emocional con quien le escuche.

Una evolución que ha llevado al músico a atreverse con el castellano. Primero fue el inglés de su «Alone at the crossroad», su primer trabajo de estudio, para luego experimentar con el gallego en el sencillo «Tan lonxe de ti». Ahora reconoce que «tenía muchas ganas de hacer un álbum en castellano. Se trata de un disco muy personal y que tiene un mensaje que me apetecía compartir con el mayor número de personas posible. Son 10 temas en los que volqué mucho de mí y estoy muy contento con el resultado».

Atrás queda ya el tiempo transcurrido desde que hizo sonar el primer acorde de su nuevo trabajo de estudio. «Empecé a grabar en octubre de 2023 después de un proceso de composición que también disfruté mucho. Un año después terminé de grabar. Luego vinieron los arreglos y ahora ya está todo preparado para sacarlo a la calle».

Dice Gonzalo Arca que se va a marcar los tiempos en su promoción, pero lo que más ansía, como animal de directo que se considera, es ponerse encima de un escenario para tocar aquello que él mismo ha sabido crear para poder compartirlo.

El músico vilagarciano en una de sus actuaciones. / Iñaki Abella

Colaboran Marcos Coll, Pablo Pérez y José «Niño» Bruno

La intensidad empleada por Gonzalo Arca a su nuevo trabajo también se ha visto potenciada con colaboraciones de primer nivel en la grabación de su «Ni el tiempo ni la distancia».La producción de este nuevo trabajo ha corrido a cargo de Gustavo Redondo en su estudio Retrológico de Madrid. Un lugar por el que también pasó el vilagarciano Pablo Pérez para hacer sonar su guitarra en dos temas junto a su amigo de la infancia, concretamente en «El último tren» y en «Tengo miedo».

Otra colaboración de primer orden es la de Marcos Coll, de la banda «Los Reyes del KO», quien hace un solo de armónica que no pasa desapercibido para nadie en «Y llegaron los lobos astutos». Incluso un batería de tan reconocido prestigio como José «Niño» Bruno, quien ha tocado junto a Joaquín Sabina, Leiva, Andrés Calamaro o Fito y los Fitipaldis, también se ha sumado un proyecto, ya realidad, que el propio Gonzalo Arca está deseoso de desvelar. Será el 1 de febrero cuando salgan a la venta las primeras copias. Ya no queda nada.

