El anuncio de aranceles en EE UU llena de incertidumbre al sector vitivinícola

Donald Trump lleva tan solo un par de días como presidente de Estados Unidos y ha desatado un terremoto mundial con el anuncio de todas sus intenciones al que no ha sido ajeno la comarca de O Salnés. Esta afronta con incertidumbre los años de gobierno del magnate después de escuchar de su propia boca que iba a subir los aranceles a los productos importados, unos productos entre los que se encuentra el vino, uno de los sectores de mayor pujanza de la comarca de O Salnés.

Ramón Huidobro, secretario general de Rías Baixas, reconoce que existe una «gran incertidumbre por lo que pueda pasar en el futuro dependiendo de las decisiones que pueda adoptar Trump». No en vano, Estados Unidos supone un 11% del volumen de negocio que maneja la Denominación de Origen y cualquier incremento arancelarario «podríamos notarlo dependiendo del porcentaje de incremento que pueda suponer eso en cada botella».

Los precedentes de los cuatro años anteriores en los que el magnate estadounidense detentó el poder no son nada halagüeños. En 2015, su anterior etapa como presidente de Estados Unidos, Trump incrementó los aranceles a vinos de menos de trece grados, algo que afectó directamente al albariño por eso Huidobro reclama aguardar a «ver cómo se concreta ese anuncio, ver a que tipo de segmento de vinos va a afectar y de cuanto van a ser esos aranceles».

En favor de la Denominación de Orixe se encuentra el hecho de que Estados Unidos demanda mucho más vino del que produce y, pese a estas medidas proteccionistas de sus mercados, «resulta complicado que un país que no es un gran productor de vino, pese a contar con una gran demanda, vaya a dejar de comprarlo; no creo que los consumidores americanos, de perfil medio alto económicamente, vayan a dejar de comprar vino». Es más, Huidobro también ve la posibilidad de que las medidas proteccionistas que pretende aplicar Trump puedan acabar beneficiando, a largo plazo, a las bodegas de O Salnés, ya que «si con esas políticas consigue que sus ciudadanos puedan ganar poder adquisitivo, igual no les importa pagar más por un producto de alta calidad como es el que se elabora en Rías Baixas».

De momento, Huidobro es de la opinión de que «debemos esperar a ver cuales son los acontecimientos; es cierto que el sector asume esta espera con cierta incertidumbre pero cero que, por el momento, no debemos usar la palabra preocupación porque desconocemos a lo que vamos a tener que atenernos en el futuro». Rías Baixas lleva muchos años consolidada en el mercado americano, que demanda con mayor insistencia sus vinos debido a su gran calidad. De hecho, muchas bodegas de O Salnés cuentan con una presencia importante en Estados Unidos.

Suscríbete para seguir leyendo