El TSXG confirma la condena a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado a 13 años y 9 meses de cárcel por agredir sexualmente a su hija, menor de edad, y ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En su recurso, la defensa alegó que se había producido un error en la valoración de la prueba, que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y cuestionaba el testimonio de la menor, por incurrir en inconcreciones.

El TSXG expone en su resolución que no se puede aceptar una «desagregación» de la prueba para cuestionar la versión de la víctima, y apunta que no hay indicios de que incurra en «incredibilidad» por una supuesta mala relación con su padre.

Asimismo, el alto tribunal gallego señala que «no se puede exigir» a la niña que explique «algo que prefiere olvidar» con todo lujo de detalles y explayándose. En todo caso, añade que su declaración es «suficientemente explícita» y que los hechos que narró son compatibles con la disfundión eréctil que padece el padre. También se refiere a un informe del Imelga en el que los peritos exponen que el relato de la mejor no ofrece entidad suficiente para establecer criterios de credibilidad» y lo consideran «no concluyente». Según el TSXG, este informe no se ha incorporado al juicio pero, en todo caso, «en absoluto dice que la menor mienta o que los hechos no ocurrieran».