El centollo cierra otro año de récord y pasa a ser especie acompañante

Una vez superada la etapa fuerte de descargas en cada campaña, en los meses de noviembre y diciembre, el centollo cerró 2024 por encima de los 6 millones de euros facturados en las lonjas gallegas.

Esto supone, a pesar de que la cantidad descargada ha sido menor, igualar los mejores registros históricos, alcanzados en los años 2021 y 2022, cuando también rebasó esa barrera de 6 millones de euros.

Llegado enero, la presencia del preciado crustáceo en los puertos siempre va a menos, descendiendo progresivamente hasta resultar insignificante o desaparecer en algunos de ellos.

De ahí que el considerado «rey de los mariscos» deje de ser el objetivo de la flota de enmalle para convertirse en especie acompañante.

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

Los armadores que no lo han hecho todavía, pronto empezarán a cambiar o adaptar sus redes –los miños– para centrarse en otros productos –sobre todo peces–, si bien es cierto que el centollo seguirá apareciendo hasta junio en las redes, mercados y restaurantes, aunque en menor medida.

211 kilos al día

Baste como ejemplo lo sucedido en la lonja de O Grove, que ha vuelto a ser la más importante de Galicia para esta especie –en lo que a facturación se refiere– y ha pasado de descargar entre 2.000 y 4.000 kilos diarios en el momento álgido de la campaña, a subastar la semana pasada una media de 211 kilos al día.

Analizando lo sucedido por años naturales, hay que decir que las lonjas gallegas igualaron el año pasado el techo de los 6 millones de euros a pesar de subastar menos cantidad: 484 toneladas de centollo, frente a las 701 toneladas de 2022 y las 686 de 2021.

Fue la sexta mejor marca histórica en volumen, correspondiendo 65 de esas 484 toneladas al puerto grovense.

El ranking

Suficiente para que la lonja grovense volviera a encabezar el ranking de facturaciones, aprovechando que dispone de una marca propia de calidad y diferenciación (Centolo do Grove) y que la cofradía establece un precio mínimo de parada de subasta (12 euros).

Más concretamente, esas 65 toneladas de centollo grovense generaron 1,2 millones de euros, mientras que A Coruña, que es la segunda del ranking, se acercó mucho a esa cifra, aunque necesitando para ello más de 122 toneladas.

Los miños (redes) del centollo. | M. Méndez

Por detrás se situaron Ribeira, con 910.000 euros (69 toneladas) y Vigo, que obtuvo el año pasado 614.000 euros después de despachar casi 48 toneladas de centollo.

Les siguieron «rulas» como Cambados, donde algo más de 20 toneladas de esta especie generaron 373.000 euros; Cangas, con 250.000 euros facturados después de la subasta de 18 toneladas; y Muros, que se fue hasta casi 26 toneladas de centollo para ingresar por ellas 201.000 euros.

A continuación aparecen puertos como Burela, Cedeira, Bueu –con 8 toneladas y 138.000 euros–, Ferrol, Porto do Son, Laxe, Marín –4 toneladas y 60.000 euros–, Portonovo, Baiona, Camariñas y Rianxo, entre otros muchos en los que se ha descargado este crustáceo el año pasado.

En cualquier caso, todos ellos muy alejados de O Grove, que en sintonía con lo sucedido en toda Galicia, el año pasado marcó uno de sus mejores registros históricos, con los 1,2 millones de euros antes aludidos.

La flota de O Grove dedicada al centollo ya está pertrechada. / M. Méndez

Los obtuvo con la venta de 65 toneladas de centollo, siendo una facturación idéntica a la de 2021, cuando despachó 89 toneladas, y ligeramente inferior a los 1,4 millones del año 2022, en aquella ocasión con 109 toneladas.

También en 2023 y 2019 se superó un millón de euros por el centollo en este puerto arousano, cuyo peor resultado de las dos últimas décadas se registró en 2006, con apenas 460.000 euros facturados, es decir, 767.000 euros menos que el año pasado.

Claro que por aquel entonces la fama de Centolo do Grove no era la misma, no había precio mínimo y la cotización media en esta lonja no llegaba a los 13 euros, mientras que durante el pasado ejercicio se situó en 19 euros el kilogramo, marcándose un tope de casi 45 euros.

Miños preparados para la campaña del centollo // M. Muñiz /

Dos décadas

Que el centollo es una especie muy importante en las lonjas gallegas –al menos en algunas de ellas– es algo que está fuera de toda duda.

Prueba de ello es que en las dos últimas décadas la venta de 7.884 toneladas generó 81 millones de euros en el conjunto de la comunidad.

Aún vendiendo menos cantidad que otras, también en este balance la «rula» de O Grove ocupa el primer lugar, ya que con 1.126 toneladas obtuvo 16,8 millones de euros.

Es decir, tres millones más que los logrados en la lonja de A Coruña, donde vendieron 1.831 toneladas, y cuatro millones de euros por encima de Ribeira, en este caso con 1.228 toneladas.

A mucha distancia aparecen Vigo, con 8 millones de euros (766 toneladas) desde 2005, Cambados, con cerca de 5 millones (320 toneladas), Burela, que roza los 3,5 millones, Muros, 3,2 millones, Cangas, 2,4 millones, y Bueu, cerca de 2 millones de euros en dos décadas.

