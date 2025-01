La nueva vida de los bienes de los narcos

Charlín, Miñanco, Dorado, ... todavía siguen disfrutando de viviendas o de bienes inmuebles que les han sido intervenidos, algo que la Fundación Galega Contra o Narcotráfico quiere evitar en el futuro. «Estas situaciones claman al cielo, se debe cambiar claramente la legislación para no permitir que personas que han sido juzgadas, condenadas y hasta han cumplido sus penas, continúen disfrutando de los bienes que les han sido intervenidos», explica Alonso. Eso es posible «gracias a todas las trabas jurídicas que interponen pero resulta una burla a la sociedad, que sigan disfrutando de la propiedad como si fuesen sus dueños cuando ya no les pertenece».Un ejemplo de esa situación fue el patriarca de los Charlín, Manuel Charlín, que vivió en su casa de Vilanova hasta su fallecimiento, o la situación en la que se encuentra la vivienda de Marcial Dorado en A Illa. También ocurre con Sito Miñanco al que «se le decomisaron varios pisos que se encuentran en el Fondo de Bienes Decomisados, pero que todavía no han salido a subasta y continúa disfrutando de ellos». A mayores, recuerda Alonso, al cambadés se le intervino una gran finca en Montalvo, en el Concello de Sanxenxo, «finca desde la que, según lo que se está contando en el juicio que se le sigue en la actualidad, habría diseñado desembarcos de droga; esto es inaceptable, que desde una propiedad intervenida por el Estado, los narcos sigan disfrutando de ella y planificando nuevos delitos».