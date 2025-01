A Illa lanza una encuesta para pulsar la necesidad de vivienda pública

El Concello de A Illa ha lanzado ,a través de redes sociales, una encuesta sobre las necesidades de vivienda pública que existen en el municipio. El resultado de esta encuesta, que se responderá de forma anónima, será clave para el desarrollo del proyecto que se quiere llevar a cabo en la avenida de A ponte, aprovechando los terrenos adquiridos al Plan Nacional de Lucha contra las Drogas tras haber sido intervenidos a Marcial Dorado.

La encuesta no solo está dirigida a vecinos del municipio, sino también a vecinos de concellos limítrofes y aborda cuestiones como la preferencia de los usuarios sobre poseer una vivienda en régimen de alquiler o en propiedad. Luis Arosa, alcalde de A Illa, explicaba ayer que «nuestra intención es conocer la necesidad de vivienda pública que existe en el municipio, si nuestro proyecto va a tener demandantes o si no, por eso ruego encarecidamente a todos los participantes que respondan con la mayor de las sinceridades a las preguntas que se hacen en el inquérito». Arosa insiste en que «el problema de la vivienda es algo a lo que no somos ajenos en A Illa, por eso consideramos que nuestro concello no se debe quedar atrás a la hora de impulsar este tipo de iniciativas de vivienda pública, pero queremos hacerlo con la máxima información posible de los que pueden resultar beneficiarios».

La encuesta, que es totalmente anónima, también pregunta cuestiones como el tipo de renta de cada individuo, si ya poseen una vivienda en propiedad, si pertenece a un grupo de especial protección y cuanto tiempo podría esperar por una vivienda entre otras muchas preguntas.

A mayores, también se pregunta a los interesados si estarían dispuestos a participar en una cooperativa de vivienda en A Illa y en diferentes sesiones informativas con los técnicos. Aquellos interesados en rellenar la encuesta pueden acceder a ella a través de un código QR que le llevará a un documento de Google que debe cubrir sin ningún tipo de compromiso.

El objetivo que se persigue con esta iniciativa no es solo evitar que los más jóvenes huyan de un municipio en el que el precio de la vivienda está disparado, sino que busca fijar población para recuperar el crecimiento poblacional después de varios años de caídas en el número de habitantes.

