Devoción por San Antonio en O Salnés

Varias parroquias de O Salnés celebraron ayer actos litúrgicos por San Antonio Abad, patrono de los animales de compañía. En las de Santa Eulalia de Arealonga (Vilagarcía) y San Martiño do Grove, los curas bendijeron las mascotas. Mientras, hoy continúan los actos festivos en honor al santo, con celebraciones en A Modia (Cambados), con las tradicionales «poxas» y Cea, en Vilagarcía.

Voluntarias de la Protectora de Vilagarcía. / Iñaki Abella

En esta última localidad, la bendición de mascotas fue a las 11.30, en el atrio de la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga. Acudieron decenas de personas con sus perros y gatos, así como varias voluntarias del Refugio de Pinar do Rei, con algunos de los animales que cuidan en el centro mientras no aparecen para ellos una nueva familia. En esta ocasión no hubo animales exóticos, como en otra ocasión -cuando se dejaron ver loros y hasta hurones-, pero a cambio sí que se vio a los animales vestidos con sus mejores galas y, sobre todo, muy pertrechados para el intenso frío de la mañana.

Bendición de O Grove. / Paco Luna

En O Grove, hubo misas en la capilla de O Corgo a las 9.30 y a las 12.30 horas, mientras que la de la tarde fue en la de San Roque.

Asistentes al acto litúrgico de O Grove. / Paco Luna

En lo que respecta a la programación de hoy sábado, en Cea hay cena-baile con empanadas y carne ao caldeiro a partir de las 21.30 horas, mientras que en A Modia (Cambados) festejan a San Antón. A mediodía es la misa, y a su término sale la procesión y son las famosas «poxas», con lotes de vino, gallos vivos, «pezuños» de cerdo y otros productos. Por la noche hay verbena, con el reparto de chocolate caliente, rosca y queimada, y el sorteo de sobres de dinero.

