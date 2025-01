El problema de las colonias de gatos

La Ley de Bienestar Animal obliga a los Concellos a hacerse cargo de las colonias de gatos que se encuentren en su territorio, desde esterilización, microchipeado o desparasitación hasta atención en caso de encontrar un animal herido. La Ley también les obliga a mantener el control sobre las diferentes colonias para evitar que crezcan en demasía y puedan acabar convirtiéndose en un problema de salud pública. Sin embargo, lo que pone el papel no se está cumpliendo en la realidad, tal y como constata desde hace tiempo la Protectora de Cambados.

Olga Costa, responsable de esta entidad, señala que «salvo algunos casos puntuales «la mayor parte de los municipios no están cumpliendo, los ayuntamientos no se hacen cargo de los animales heridos y los vecinos no saben lo que hacer, acabando la mayor parte de ellos en los refugios, que no damos abasto». La propia Costa reconoce que esta misma semana «nos han traído un gato al que le falta una oreja debido a una infección, un gato que no estaba en nuestro ámbito y que ha generado unos gastos que no va a correr el concello de turno con ellos».

La responsable del Refugio insiste en que «los concellos tienen la obligación de atender a los animales en la vía pública y para ello cuentan con ayudas de la Xunta y del Estado para castrar gatos, pero muchos no lo están haciendo, es más, las subvenciones ni siquiera se están pidiendo». De hecho, a la protectora solo le consta que, en la comarca de O Salnés, las han solicitado Cambados, O Grove, Meis y Ribadumia. «Con ese dinero se puede ayudar a los animales y no han presentado ningún proyecto», recuerda Costa antes de afirmar que «una actuación para 127 gatos supone un gasto de cercano a los 20.000 euros, eso si no necesita cirugía, porque entonces curar al animal no baja de los 600 euros, unas cantidades a las que no podemos hacer frente las protectoras ya que no es nuestra obligación, es de los concellos, que deben hacerse cargo de la situación».

Costa pone como el ejemplo a seguir a Cambados, con la que está colaborando el Refugio a la hora de controlar las 27 colonias de gatos activas que hay en el municipio. «En estos momentos tenemos lista de espera para la castración, microchip, vacunas y desparasitado, es un trabajo muy arduo y que lleva mucho tiempo hacerlo», explica Costa, antes de señalar que «el pasado año castramos 130 gatos y este pensamos que vamos a hacer lo mismo con 150 para evitar que puedan reproducirse y convertirse en un problema de salud pública». Costa insta a los concellos que no están cumpliendo la Ley a «hacerlo ya, porque la gente quiere soluciones que no se están aportando».

Una de las administraciones que cuenta con un servicio de esterilización de gatos procedentes de colonias legalmente establecidas es la Diputación, a través de la CAAN, que, en 2024, esterilizó a 603 animales de 17 municipios diferentes. El proceso comenzó el pasado mes de abril y llegaría a la comarca de O Salnés en una segunda fase, cuando se esterilizaron gatos en los municipios de Catoira, Pontecesures, Ribadumia, Valga y Vilanova de Arousa.Desde el ente provincial se insiste en que el objetivo es ayudar a los municipios a cumplir con la ley vigente, que determina que los concellos están obligados a gestionar las colonias felinas, identificando, esterilizando, vacunando y desparasitando a los animales que las integren.Todos los concellos adheridos a la CAAN pueden solicitar este servicio y, para hacerlo, deberán aportar la solicitud de esterilización de gatos recogidos en las colonias felinas, así como una memoria en la que se especifique, entre otras cuestiones, el número de colonias que existen en el término municipal y los animales presentes en cada una de ellas. Cada Concello podrá solicitar un número máximo de animales a esterilizar por año según el número de habitantes (25 para los de menos de 5.000 habitantes, 50 hasta 10.000, 100 hasta 20.000 y 200 hasta 40.000 habitantes).

