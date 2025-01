El subdelegado defiende Cambados como capital de la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha acusado al PP de «reabrir debates cerrados que solo esconden intereses partidistas» en relación a una Proposición no de ley que los conservadores han registrado en el Parlamento sobre la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Cambados.

Losada apunta que no tendría sentido hacerlo en Vilagarcía, ya que este municipio es demarcación de la Policía Nacional, mientras que el resto de la comarca de O Salnés es demarcación de la Guardia Civil. En este sentido, acusa al PP de tener una doble vara de medir en relación a este asunto, pues no cuestionó la creación de una oficina del Instituto Armado en Vilanova, ni el traslado de una veintena de agentes desde Vilagarcía a Vilanova. Por ello, el subdelegado acusa al PP de hacer política poco rigurosa. Finalmente, aclaró que no se va a trasladar del Puerto de Vilagarcía el Servicio Fiscal y de Fronteras.

