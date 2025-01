Abelardo Barcala, pieza clave en la conversión de Rubiáns en tierra de camelias

Esta tarde, a partir de las cinco y media, se inaugura en el local de la asociación de vecinos O Souto de Rubiáns la recuperada Exposición de la Camelia. Después de varios años sin realizarse, la nueva directiva encabezada por Ana Abalo ha hecho posible la vuelta de un evento que alcanzará su decimotercera edición.

Una de las personas que más ha motivado al colectivo vecinal para volver a situar a Rubiáns en el punto de mira de los aficionados a esta flor es Abelardo Barcala. A sus 35 años ha tomado el testigo de su padre quien le introdujo en el cuidado de los camelios. Ahora cuenta con más de 2.300 árboles en su finca y muchísimas variedades.

Operario en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Abelardo Barcala invierte gran parte de su ocio y su dinero en cultivar su gran pasión. «Salgo de trabajar y cada día, como mínimo, le echo dos horas para tener los camelios a la perfección. Son 4.000 metros cuadrados de finca y tienes que estar en todo para que la flor salga lo más bonita posible», apunta.

La necesidad de espacio para dar cabida a tanta plantación le llevó a adquirir un terreno anexo «para seguir cultivando y tener nuevas variedades». Todo ello porque tiene muy claro que el camelio tiene que desarrollarse en el suelo y no en una maceta, «porque la planta pierde calidad y requiere estar cortando la raíz continuamente».

Dedica una finca de más de 4.000 metros cuadrados a cuidar sus más de 2.200 árboles. / Iñaki Abella

Una premisa que Abelardo Barcala tiene para todo aquel que quiera plantar un camelio es «saber si lo quiere para dar flor o simplemente para hacer más confortable la finca o el jardín. Yo tengo árboles de más de 20 años que no suben más de 2,5 metros porque para que den buena flor hay que podar mucho».

El abonado y el riego son elementos fundamentales para poder lucir sus camelias entre las mejores de Galicia, cabe reseñar que el vilagarciano es el vigente campeón del Concurso Internacional de la Camelia celebrado el pasado mes de marzo en A Peixería. «Abono dos veces al año con un abono de liberación lenta que dura seis meses. En verano toca regar mucho porque al camelio le gusta el agua y necesita hidratación continua», apunta.

Con el prestigioso jardinero Eusebio López como mentor, Abelardo Barcala ha hecho de la camelia una forma de vida. «Cuido la camelia todo lo mejor que puedo porque a los camelios hay que cuidarlos como a los hijos. Es abrir el portal de la finca y es como si viera a mis hijos y tengo que cuidarlos. Cada flor es un mundo y todo les afecta. Por ejemplo, las amarillas son las más delicadas. Yo tengo 45 variedades diferentes de las amarillas».

El agradecimiento es máximo a sus padres, Abelardo y Antonia Torrado, así como a su esposa Silvia Otero y a su hermano José Antonio. «Si no fuera por su ayuda sería imposible poder cuidar tanta flor. Ellos me ayudan con la limpieza de la finca y todos los trabajos, porque si no vas limpiando todo lo que la flor expulsa aparece la civorinia que es una enfermedad que genera manchas en los pétalos. Y si quieres tener la mejor flor tienes que cuidarla todos los días del año».

La camelia cuenta con multitud de formas y colores. / Iñaki Abella

Hoy será uno de los expositores en el local de O Souto en una exposición en la que también ha tenido mucho que ver para que participen algunos de los mejores cultivadores de toda Galicia. Además, como vecino de Rubiáns, es de los que más se alegra de la recuperación de una exposición que se ha incluido en el calendario nacional de la Federación Española. Otro dato que habla de la calidad del evento que se podrá disfrutar hasta mañana.

Cerca de cuarenta expositores llegados de toda Galicia

Quien se acerque entre hoy y mañana por el local social de O Souto en Rubiáns va a quedar gratamente sorprendido de la calidad de las camelias que allí estarán expuestas.

Serán muchas las variedades y también muchas las procedencias de los expositores. Ana Abalo, presidenta del colectivo vecinal, reconoce que «el local se nos queda pequeño para tanta flor como vamos a tener, pero estamos muy contentos porque teníamos muchas ganas de volver a contar con los mejores de Galicia aquí».

La decoración del local correrá a cargo de Arosa Casa, empresa que ya cuenta con varios reconocimientos en el apartado artístico.

