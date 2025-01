Vecinos de Baión se quejan del «olvido» de la parroquia más rural de Vilanova

Hubo un tiempo en que la parroquia de Baión contaba con sucursal bancaria y un centro de salud con dos médicos. Sin embargo, todo eso parece estar pasando a la historia, quedándose sin servicios básicos para una población bastante envejecida, como es la de la parroquia vilanovesa. El último cambio que han tenido que soportar es la modificación que se ha registrado en el centro de salud que está causando bastantes contratiempos a las personas mayores de esa parroquia.

Esas modificaciones de las que se quejan es que ya no cuentan con un médico fijo, como tuvieron hasta hace unos meses, ya que la titular participó en un concurso de traslados y se ha desplazado a otro municipio de la comarca. «Estuvimos unas semanas sin médico y, ahora, tenemos una persona de vez en cuando unas horas, que no siempre es la misma, lo que nos está provocando bastantes inconvenientes», explicaba ayer uno de los usuarios del centro de salud. Insistía este vecino en que «ahora no sabemos cuantas horas va a estar, si nos vamos a encontrar con médico la consulta si necesitamos una urgencia» y otras incomodidades que, lamenta, «parece que al Concello no le preocupan mucho, porque no está haciendo gran cosa por presionar al Sergas para encontrar una solución». De hecho, los vecinos recuerdan que, cuando el actual alcalde, Gonzalo Durán, ejercía como médico en el consultorio de Baión, «funcionaba de forma bastante correcta, pero ahora parece haberse olvidado de nosotros y da la sensación de que estamos abandonados en este y en otros temas». Además de la situación en el centro de salud, los vecinos también remarcan los problemas que está generando Sogama, primero con los olores, y después con los ruidos de los ventiladores. Esas situaciones parecen haberse corregido, pero temen los vecinos que «regresen cuando la planta comience a funcionar a pleno rendimiento».

