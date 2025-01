Oubiña niega tener algo que ver con un perfil falso que atacaba a Castro

El antiguo portavoz de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, pasó ayer por el juzgado de Vilagarcía como investigado por un perfil falso en redes sociales que, durante varios meses, se dedicaba a criticar la acción municipal del alcalde de Ribadumia, David Castro, utilizando su nombre y su imagen, por lo que este denunció un presunto delito de suplantación de identidad. Oubiña, que todavía ostenta cargos orgánicos en el seno de la formación pero ya no está en el Concello, negó abiertamente ante la juez de Vilagarcía tener nada que ver con ese perfil satírico.

"Lo que me encontré al llegar allí es que no hay absolutamente nada, se me preguntó si yo era el propietario de ese perfil satírico y no se aportó más documentación", explicaba ayer un Enrique Oubiña muy indignado con que se le vincule con esta situación. El exedil respondió solo a las preguntas de su abogada y de la jueza y "lo que me queda claro es que David Castro está empeñado en cargarme a mi este muerto, pero yo no tengo nada que ver y él no tiene absolutamente nada que aportar".

Es más, Oubiña expresó en sede judicial que "siempre he estado en contra de este tipo de perfiles satíricos en redes sociales porque considero que desprestigian la política, lo he expresado en infinidad de ocasiones". Sin embargo, el exedil de Ribadumia considera que estar investigado responde "a un ataque personal y político contra mi persona y nuestro partido político, en el que se nos trata de desprestigiar políticamente, pero estoy convencido de que esto no va a ninguna parte, porque Castro no aportó ningún tipo de documentación". Oubiña también recuerda que, en su día, denunció otro perfil falso de la política ribadumiense pero, en su caso, "tenía pruebas que me permitían denunciar a esa persona, no fui por un simple capricho, que es lo que ha hecho Castro en esta ocasión".

Y es que Oubiña señala directamente a David Castro como el responsable de "presentar la solicitud en el juzgado para que se me llamase como investigado, argumentado que tenía sospechas fundamentadas; ese es el motivo de que se me llame a declarar, pero no se aportan el más mínimo indicio que me pueda relacionar con ese perfil, con el que ni siquiera interactué en redes y porque no existe". Señala que las únicas pruebas que aportó la parte demandante "fueron capturas de pantalla de ese perfil, ya desaparecido, que no ayudan a esclarecer nada".

El perfil en cuestión comenzó a funcionar en la red social Facebook en la época en la que comenzó a rumorearse que el actual alcalde de Ribadumia regresaría al Partido Popular. Durante más de un año, la publicación hizo sátira y escarnio de la figura del regidor atribuyéndole declaraciones que él nunca hizo, aunque también atacó a más políticos de Ribadumia, entre ellos, el propio Enrique Oubiña. Castro interpuso una denuncia contra ese perfil, pero el juzgado número 2 de Vilagarcía decretó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, el regidor ribadumiense recurrió a la Audiencia Provincial, que estimó el recurso y ordenó abrir diligencias para determinar la identidad de la persona que pudo crear el perfil. Cuando se tomó esta decisión judicial, el autor del perfil falso cerró la cuenta. La Audiencia también insta al juzgado a que se emita un mandamiento a la empresa Meta, responsable de Facebook, para intentar averiguar quien está detrás de ese perfil.

