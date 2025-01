La cofradía San Martiño zozobra en un mar de fondo y «bulos»

Históricamente, en los diferentes sectores de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, los malos momentos en cuanto a productividad y rentabilidad suelen derivar en episodios de crispación interna e incluso enfrentamientos.

Eso es lo que vuelve a ocurrir ahora en la cofradía mancomunada de San Martiño, con socios de O Grove, Meaño, Ribadumia, Poio, Sanxenxo y Cambados.

La debacle del marisqueo que se arrastra desde hace años en toda la ría ha llevado al sector a una época de «vacas flacas», y esto genera un enrarecido ambiente y crispa los ánimos en el que es uno de los pósitos más importantes de Galicia.

De ahí las acciones de protesta desplegadas por una parte de los mariscadores de a pie en los últimos días, tanto a las puertas de la cofradía como sobre los bancos marisqueros .

Un momento de la protesta de ayer. / FdV

Volvió a suceder ayer, cuando los críticos, incluido alguno de los habituales rivales del expatrón mayor Antonio Otero, se concentraron de nuevo ante la sede del pósito en O Grove.

Una acción de protesta que incluso llevó al cabildo a plantear una intervención preventiva de la Guardia Civil, ante el temor a que se registraran incidentes.

Los manifestantes –incluido alguno de sus rivales en las últimas elecciones– insistieron en pedir la dimisión de la patrona mayor, María Besada, además de reclamar una auditoría y exigir independencia para los portavoces del marisqueo en la junta general.

Aspectos que niegan y rechazan con rotundidad desde el equipo de la patrona, que parece tener el respaldo de 19 de los 25 integrantes de la junta general, entre ellos el del citado Antonio Otero.

Mientras los díscolos protestaban en el exterior del pósito, dentro se pedía a los representantes del marisqueo que dieran explicaciones y, sobre todo, que desmintieran todo lo que se está diciendo sobre la gestión del pósito y la propia patrona.

Decidió seguir

Una mujer que en algún momento llegó a sentirse tan presionada y hastiada que pensó en arrojar la toalla, pero que «al escuchar todas las mentiras que se están diciendo, optó por mantenerse firme en el puesto», aseguran sus más cercanos.

«Dicen que no se deja trabajar a los representantes del marisqueo, cuando en realidad nunca se les prohibió hacer nada; se quejan porque no se pidió un cese de actividad, cuando ellos mismos lo rechazaron; y aseguran que la patrona fue designada a dedo, cuando en realidad fue la sexta persona más votada en las últimas elecciones y fue proclamada de acuerdo con la ley», reflexionan los afines a María Besada.

Para añadir que «el marisqueo no va mal por culpa de la patrona mayor, que es también mariscadora, trabaja como todas las demás y no cobra un sueldo por ocupar ese puesto».

Almudena Martínez

Tras recordar que es Almudena Martínez, vicepatrona segunda, la encargada de la sección de marisqueo a pie en San Martiño, los partidarios de María Besada explican que «algunos miembros de su directiva amenazaron con dimitir, pero no de la junta general, sino de los puestos de control»

Es decir, que querían abandonar los trabajos que desempeñan en la lonja de contratación, referidos a control de tallas, pesaje, limpieza de las instalaciones y demás.

Labores por las que cobran 180 euros más que el mariscador que más gane, o 280 euros más, en el caso de las dos mujeres que fueron designadas encargadas del marisco obtenido en las zonas de Castrelo y de O Grove.

«Lo que sucede es que a causa del descenso de productividad, ahora se gana con el marisqueo mucho menos que antes y, lógicamente, esas controladoras también cobran menos», argumentan desde el cabildo.

«Pero el marisqueo no va mal solo en O Grove, sino en toda la ría», insisten una y otra vez, no sin antes recordar que con la anterior presidenta de las mariscadoras, Lola Gondar, «todo funcionaba mucho mejor».

Los detractores de la patrona. / FdV

En definitiva, que «algunos se dedican a contar mentiras para calumniar a la patrona mayor y hacer que se marche, pero no van a conseguirlo», sentencian sus afines.

Tras la asamblea general, Almudena Martínez y demás representantes del marisqueo prefirieron no hacer declaraciones, mientras que sus partidarios –los manifestantes–, indicaban que «la patrona y su gente culpan de todo a nuestros representantes pero ellos no asumen la culpa de nada, por eso insistimos en que queremos que la patrona se marche, porque no nos representa».

La que sí habló, respaldada por la práctica totalidad de la junta general, fue la patrona, que destacó las ayudas obtenidas para arropar al sector marisquero y explicó que si no se pidió el cese de actividad fue porque el sector que representa Almudena Martínez no quiso.

Bulos

Mari Besada terminó diciendo que su equipo «seguirá defendiendo nuestros recursos marisqueros», arremetió contra los autores de «bulos» y censuró a «aquellos que se hacen las víctimas para no asumir responsabilidades».

Y advirtió: «Que sepan todos que no vamos a participar ni a tolerar campañas de desinformación tóxicas y mentiras que tratan de engañar a nuestros asociados con falsas expectativas; como tampoco vamos a dejar sin la protección debida a cuantos se sientan presionados, acosados o marginados por redes clientelares que pretenden alterar la pacífica convivencia, la legalidad y el bienestar entre todos los sectores profesionales».

Suscríbete para seguir leyendo