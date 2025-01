Vilagarcía reduce en más de un centenar la cifra de receptores del Risga en los últimos cinco años

La irrupción del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida del Gobierno estatal concebida para paliar la pobreza en los hogares tras años de recesión económica, ha impactado profundamente en las políticas de asistencia social autonómicas. Galicia no ha sido la excepción. Desde su acelerada implementación en 2020 como respuesta a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), gestionada por la Xunta, ha registrado un continuo descenso de beneficiarios en la comarca de O Salnés, mientras que las Ayudas de Inclusión Social (AIS) presentan una tendencia opuesta.

Los datos evidencian una disminución significativa en el número de perceptores de la Risga en Vilagarcía. En 2019, antes de la pandemia, 220 personas recibían esta prestación. Cinco años después, en 2023, esa cifra se redujo a 117, con una media de 20 receptores menos por año. Este fenómeno representa una pérdida de más de 100 beneficiarios en un lustro, consolidando a Vilagarcía como el concello con mayor reducción en la comarca.

El perfil de los receptores también destaca por su marcado carácter femenino: de los 117 beneficiarios contabilizados en el último año, 73 son mujeres y solo 44 son hombres, un dato que refleja cómo las mujeres enfrentan mayores barreras económicas y sociales en contextos de exclusión.

A diferencia de Vilagarcía, O Grove ha visto un aumento en el número de beneficiarios de la Risga. En 2019, 17 personas percibían esta ayuda en el municipio, cifra que ascendió a 25 en 2023. En el resto de la comarca, las cifras permanecen estables, con variaciones mínimas que no alteran la tendencia general de reducción.

Las personas sin ingresos parecen reducirse en los últimos tiempos. / FDV

Aunque se puede solicitar de manera particular desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia, también se puede acudir a los servicios sociales de su Concello o del centro sanitario para que se la soliciten. La cuantía de la misma al término de 2024 estaba en 469 euros mensuales.

Por otro lado, las Ayudas de Inclusión Social (AIS), una categoría diferente de prestaciones no periódicas de la Xunta, han ganado relevancia en Vilagarcía y se han convertido en un recurso clave para atender emergencias específicas. Estas ayudas, destinadas a cubrir necesidades urgentes como vivienda, mobiliario, alimentación o atención sanitaria no cubierta por el sistema público, han aumentado en los últimos años.

En 2023, un total de 45 personas en Vilagarcía se beneficiaron de estas ayudas, la cifra más alta registrada en el último quinquenio. Sin embargo, esta tendencia no se replica en otros municipios de la comarca, como Meis, Ribadumia, Pontecesures y Valga, donde no hubo solicitantes de estas prestaciones. En el resto de los concellos, los receptores no superan el umbral de cinco personas, lo que consolida a Vilagarcía como el principal punto de acceso a estas ayudas.

Suscríbete para seguir leyendo