A ría de Arousa volverá a acoller os Encontros unha década despois

Celébrase cada dous anos e convértese nunha reivindicación da navegación tradicional, amosando a rica variedade de tipoloxías que posúe o mar galego. O 2025 volverá a ser escenario da celebración dos Encontros de Embarcacións Tradicionais e, despois dunha década, regresarán á ría de Arousa. Serán no peirao de Ribeira onde, entre o 17 e o 20 de xullo, cando se volvan a reunir un amplo abano de embarcacións tradicionais de toda Galicia. Os Encontros, que chegan á súa XVII edición, son un evento que impulsa a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) que, nesta ocasión, confiou a organización á Real e Ilustre Confraría da Dorna de Ribeira.

Este peirao xa tivo a honra de ser o primeiro porto galego onde se celebrou a I edición dos Encontros de Embarcacións Tradicionais, alá polo ano 1993, uns encontros que, despis, viaxaráin a moitos portos de Galicia¡, como é o caso cda illa, do Carril, de Boiro, da Guarda ou de Sada entre outros moitos.

O Encontro consiste nunha gran concentración de embarcacións tradicionais representativas do patrimonio marítimo galego, así como doutras zonas xeográficas, acompañados de actos culturais e de lecer, xornadas de conferencias, coloquios, exposicións, publicacións, música e danza tradicional, artesanía, etc. A celebración do mesmo, que ten carácter bianual desde 1993, ten por obxecto principal poñer de manifesto a riqueza do noso patrimonio marítimo e fluvial e a necesidade de conservalo. Por outra banda, os Encontros serven para amosar o traballo no eido da recuperación do patrimonio feito polas asociacións, é ó mesmo tempo, supón unha actividade de dinamización social e de lecer, converténdose nunha festa atractiva para os cidadáns e visitantes da vila que acolle o Encontro.

A este evento están convidados todas as asociacións pertencentes a Culturmar e entidades afíns, tanto de Galicia como de Portugal, Irlanda, Francia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Levante ou das Illas Baleares, así como particulares e institucións de interese cultural e patrimonial.

A última vez que os Encontros navegaron por augas da ría de Arousa foi no peirao de Cabo da Cruz, en Boiro, alá plo mes de xullo de 2015.

Suscríbete para seguir leyendo