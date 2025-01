O Pilindrín, o libro que rescata para sempre o valor dos xogos e as cancións populares

O cancioneiro O Pilindrín chega como unha homenaxe á tradición oral galega, recuperando xogos e cancións que marcaron a infancia de xeracións pasadas. Recentemente presentado en Vilagarcía este libro é o resultado de décadas de traballo de investigación realizado polo folclorista Carlos Rey e o músico Cristian Silva. A publicación, ilustrada por Serxio Cobos, mergúllanos nunha época na que as rúas eran o escenario da diversión e o entretemento, afastadas aínda da presenza das pantallas.

O libro agrupa unha selección de xogos e cancións tradicionais en diferentes apartados, como xogos de roda, xogos recitados ou as denominadas «formuliñas para pandar». Cada entrada vén acompañada dunha explicación detallada sobre a súa orixe, contexto e desenvolvemento, permitindo ao lector comprender mellor a riqueza cultural que representan. Entre as moitas pezas recollidas destacan Pedro Chosco, Luis Pitís, ca man no narís ou Aceiteira, vinagreira, esta última documentada en Vilaxoán.

A obra pon o foco nun patrimonio que estaba en risco de desaparecer. A maior parte das cancións tradicionais infantís que se conservan nas vilas están en castelán, deixando de lado moitas das composicións en galego que se transmitiron xeración tras xeración. Os autores do libro tiveron que afondar nas zonas rurais e acudir á memoria das persoas maiores para localizar cancións e xogos orixinais en galego.

A dificultade de atopar material en galego obrigou, nalgúns casos, a conservar castelanismos para respectar a rima e a métrica dos textos orixinais. A pesar destas limitacións, Rey e Silva ofrecen un cancioneiro que recupera unha parte fundamental da identidade cultural galega.

O Faiado da Memoria apoia o lanzamento desta publicación. / FDV

Un dos puntos fortes do libro é o seu enfoque didáctico, pensado para levar esta tradición ás novas xeracións. A publicación inclúe unha análise musical das pezas, sinxela pero precisa, que facilita a súa utilización en contextos educativos. Ademais, incorpora un código QR que permite acceder a contidos audiovisuais relacionados, facendo do cancioneiro unha ferramenta interactiva e accesible.

Cada peza recollida no libro está ligada a un lugar concreto da xeografía galega, mostrando a ampla diversidade da tradición oral. Entre os exemplos destacan O furón, recompilado na Illa de Arousa; Roda roda, na Fonsagrada; Quero caldo, en Valga; ou Cantar das mentiras, en Cuntis. As cancións abordan temas variados como os traballos cotiáns, os animais, os oficios, a morte ou mesmo elementos escatolóxicos.

Un aspecto que tamén analiza o libro é a separación de xogos por sexos. Segundo os autores, os xogos de roda eran habitualmente mixtos, mentres que os de corda ou algúns recitados estaban máis asociados ás nenas. Non obstante, as letras das cancións son maioritariamente neutras, salvo casos puntuais.

Prologado polo antropólogo Carmelo Lisón Tolosona, O Pilindrín é unha fiestra a unha Galicia esquecida, onde as cancións e xogos populares formaban parte esencial da vida cotiá. Grazas ao esforzo de Carlos Rey e Cristian Silva, este legado cultural queda documentado nunha obra que mestura nostalxia e rigor, asegurando que estas pezas fundamentais da nosa tradición oral poidan ser transmitidas ás futuras xeracións.

