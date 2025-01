Auditorio de Valga: un sueño hecho realidad

Entre las muchas cosas de las que puede presumir Valga se encuentra la música. Un arte que los valgueses dominan y practican, dando vida a numerosas formaciones de prestigio y dilatada trayectoria. El Concierto de Reyes volvió a dejarlo patente, al igual que demostró lo importante que es para esta localidad el Auditorio construido hace un cuarto de siglo.

«Hace 25 años, cuando empezamos a construir el Auditorio Municipal de Valga, era un soño poder llegar a vivir noches coma esta, y ahora la realidad supera ampliamente a los sueños». Quien así se posiciona es José María Bello Maneiro, el alcalde conservador del municipio valgués.

Lo hace al hilo del Concierto de Reyes con el que la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro y la Orquestra Clásica de Valga estrenaron la programación cultural de 2025.

Emocionado

Una actuación «espectacular» que emocionó al alcalde y demás espectadores, entre los que se encontraban las concejalas Carmen Gómez y Malena Isorna.

El alcalde durante su intervención. / FdV

«Estamos orgullosos de la coral, de la orquesta, de la Banda de Música Municipal, del conservatorio de música y de todo aquello que represente a Valga», proclamó Bello Maneiro tras el Concerto de Reis, en el que se interpretaron diversos temas navideños.

Detallan en el Concello que la coral, dirigida por Manuel López Castro y en la que debutaban cinco nuevas voces, interpretó «Vedle nacer», «Lirio del alba», «O Carrapuchiño» y «Soy un pobre pastorcito».

Por cierto, que el director de la agrupación polifónica quiso aprovechar para animar a los valgueses a sumarse a este proyecto y a «seguir asistiendo a los conciertos para gozar de toda el arte que tenemos en Valga».

La Orquestra Clásica da Escola Municipal de Música, con Manuel Villar Touceda a la batuta, deleitó a los presentes con «Someone in the crowd», «All I want for Christmas is you», la «Marcha Radetzky» y «Dazón nº 2», con participación como solista de una alumna del Centro Superior de Música, la flautista Yassmin Noel Bolívar.

Para despedir el concierto, la coral y la orquestra se reunieron sobre el escenario para interpretar «Aleluya», «Canción de cuna», «Noche de Paz» y el himno de Valga.

