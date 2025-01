Piden soluciones a los atascos de A Pantrigueira

BNG de A Illa y de Vilanova cuestionan abiertamente a la Xunta por «ignorar» el problema de tráfico que están generando los semáforos de A Pantrigueira, en este último municipio, sin aportar ningún tipo de solución, ni siquiera cuando realizan actuaciones sobre la PO-307. Los nacionalistas señalan que llevan mucho tiempo solicitando a la Xunta una obra que sirva para resolver los problemas que genera ese cruce, soluciones que pasarían por la instalación de una rotonda o por otra cuestión técnica que «sirva para resolver los problemas de tráfico que generan cada verano». Pese a las constantes quejas sobre esta situación, los nacionalistas lamentan que «la Xunta se dedique tan solo a renovar el firme, cuando está en juego la seguridad y la movilidad».

Es por ello que demandan que se continúe la humanización de la carretera con aceras y carril bici en los tramos en los que carece del mismo, una reivindicación que también sirve para «denunciar la falta de inversiones verdaderas en la comarca ya que, un simple asfaltado, no es más que una obra de mantenimiento y viales como el que unen Cardalda con el puente de A Illa necesitan de una actuación mucho más profunda, que sirva para resolver los atascos que se generan todos los veranos».

El problema de los atascos, especialmente los fines de semana del verano, en A Illa no es algo nuevo, pero se han visto incrementados en los últimos años debido a la pésima regulación de los semáforos de A Pantrigueira. Su funcionamiento no solo amplifica los atascos a la salida de las playas, sino que también contribuye a generarlos durante el acceso, algo que no ocurría antes. De hecho, comienza a ser demasiado habitual encontrarse con retenciones directamente en la PO-525, a la salida de la VG 4.3.

Los semáforos sirven para facilitar la incorporación de los vecinos de San Roque do Monte o de A Pantrigueira al vial ya que, sin ellos, resulta prácticamente imposible generando numerosas quejas en la zona cuando se han apagado.

