La obra de Julio Camba encuentra nuevas formas de expresión

El nombre de Julio Camba, uno de los escritores y periodistas más brillantes del siglo XX, está resurgiendo con fuerza gracias a la dedicación de Aser Álvarez y su productora Arraianos Produccións. A través de documentales, podcasts y exposiciones, Álvarez lleva más de 25 años explorando y reivindicando la vida y obra de este vilanovés, cuya ironía, precisión y estilo literario siguen fascinando a lectores y oyentes.

Julio Camba (Vilanova de Arousa, 1884 - Madrid, 1962) fue un periodista y escritor que marcó una época. Con una aguda visión crítica y un estilo que combinaba sencillez y profundidad, Camba escribió crónicas y artículos que hoy son considerados auténticas obras maestras del periodismo. Fue corresponsal en ciudades como Londres, Berlín, Roma, Lisboa y París, y plasmó en sus textos un retrato irónico y lúcido del mundo de su tiempo.

Algunas de sus obras más conocidas, como La casa de Lúculo o Haciendo de República, siguen siendo lecturas imprescindibles. Sin embargo, es en sus artículos donde Camba brilla con mayor intensidad. «Camba tenía una capacidad extraordinaria para contar mucho con muy poco. Sus textos son auténticas máquinas de precisión, donde no sobra ni falta una sola palabra», explica Aser Álvarez, quien ha dedicado gran parte de su carrera a investigar al autor.

El interés de Aser Álvarez por Julio Camba comenzó en el año 2000, cuando un profesor del máster de Periodismo de El País le regaló un libro de artículos del autor. «Desde entonces, me enganché. Empecé a leer más y más de Camba, y su figura me atrapó. Escribe de una manera que crea adicción: con tanta claridad, ironía y actualidad, que uno no puede dejar de leerlo», confiesa Álvarez.

Aser Álvarez lleva 25 años estudiando la obra de Camba. / FDV

Un cuarto de siglo investigando su legado

Este descubrimiento marcó el inicio de un camino que lo llevó a convertirse en uno de los mayores promotores del legado de Camba. «Llevo 25 años investigando su vida y obra. Hay todavía muchos textos por rescatar y mucho trabajo por hacer para que su figura reciba el reconocimiento que merece», añade.

Uno de los proyectos más ambiciosos de Álvarez y Arraianos Produccións verá la luz este 2025: el documental «Mi nombre es Camba». Este trabajo videográfico, que también se emitirá en la TVG bajo el título «Julio Camba, el hombre que no quería ser nada», es un recorrido por la vida y obra del autor.

«El documental no solo explora su trayectoria como corresponsal internacional y escritor, sino también su faceta más personal, oculta tras el personaje de Julio Camba», detalla Álvarez. Entre los aspectos destacados, se incluyen los años que el autor pasó en el Hotel Palace de Madrid, donde vivió los últimos 13 años de su vida. Fotografías, caricaturas y textos del autor formarán parte de este recorrido audiovisual que busca acercar su figura al público actual.

Uno de los objetivos centrales de Álvarez es posicionar a Julio Camba como una figura clave en la literatura y el periodismo. «Es inaudito que en las facultades de periodismo no se estudie a Camba. Su obra no solo es una lección de estilo, sino también un testimonio de su época. Cada artículo suyo es una pequeña obra maestra», afirma.

Aser Álvarez. / Adrián Irago

En este camino, Álvarez ha contado con el apoyo de instituciones como A Fundación que organiza los prestigiosos premios de periodismo que llevan el nombre del autor. Además, en 2021 lideró una exposición en el Hotel Palace de Madrid, donde los textos de Camba dialogaban con caricaturas, fotografías y otros objetos personales del escritor.

El 2025 promete ser un año decisivo para la proyección de Julio Camba. Además del estreno del documental y la continuidad del podcast, Álvarez y su equipo están trabajando en nuevos proyectos para recuperar la figura del autor.

«La obra de Camba no solo es literatura y periodismo; es un espejo de nuestra sociedad. Sus textos, cargados de ironía y observación, siguen siendo relevantes y necesarios. Nuestro objetivo es que cada vez más personas descubran a este genio vilanovés y que su legado perdure», concluye Aser Álvarez.

Con la pasión de Álvarez y el respaldo de Arraianos Produccións, el legado de Julio Camba está viviendo un renacimiento.

Un podcast de 18 episodios que es «un viaje sonoro»

Además del documental, Arraianos Produccións lanzó el podcast que cuenta con 18 episodios dedicados a los artículos más representativos de Camba. Narrados por Carlos Lapeña y el propio Aser Álvarez, los episodios buscan dar una nueva vida a los textos del autor, adaptándolos al formato sonoro.«El podcast permite que los textos de Camba lleguen a una audiencia más amplia. Mucha gente que nunca se acercaría a sus libros ha descubierto su genialidad gracias a este formato», señala Álvarez.

«Mis primeras intenciones eran acortar los artículos para adaptarlos al podcast, pero pronto me di cuenta de que no era posible. Los textos de Camba son tan precisos que cualquier cambio los desvirtuaría», añade.Este éxito ha llevado a Álvarez a planear una segunda temporada que recorrerá las ciudades en las que Camba vivió y trabajó, como Londres, Berlín, Roma y Lisboa. «Queremos crear un viaje sonoro que refleje la universalidad y la modernidad de su obra», afirma el director sobre todo lo que todavía se puede recorrer en su legado.

