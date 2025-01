La magia de los Reyes llegó con antelación a la comarca

Llegaron un día antes, pero eso no impidió que los pequeños de Cambados se lanzasen a la calle para ver a los Reyes Magos pasar en sus carrozas. La villa del albariño ha sido la primera en la comarca de O Salnés en recibir la visita de Sus Majestades y lo ha hecho así para evitar problemas con la lluvia que se prevé para la tarde de hoy mismo, un temporal que ha llevado al resto de municipios a optar por guarecerse para celebrar recepciones con las que mantener la ilusión de los más pequeños.

La Cabalgata de Cambados tuvo su tradicional punto de partida, el barrio pesquero de Santo Tomé a las 17.00 horas, con un numeroso público aguardando por todo el recorrido pese al fuerte viento que se registraba en la zona, con vientos de más de 30 kilómetros hora y un cielo totalmente encapotado anunciando la posible llegada de chubascos. A pesar de esas circunstancias, los caramelos y golosinas adquiridas por el Concello volaron desde las carrozas hacia las manos de los más pequeños. La comitiva, integrada por varias carrozas, pasó por delante del consistorio cambadés, antes de dirigirse hacia la plaza de Fefiñáns, donde se dio por finalizada antes de que las lluvias hiciesen acto de aparición. Eso sí, los pequeños tendrán que mantener un día más la incógnita de saber qué regalos se encontrarán mañana debajo del árbol.

Una de las carrozas. / Noé Parga

El resto de municipios ya tienen prácticamente decidida la decisión que van a tomar con respecto a las Cabalgatas, reducirlas a recepciones en lugares a cubierto. También los hay que tomarán esa decisión en función de la situación con la que se encuentren al inicio de la Cabalgata, como es el caso de Vilanova de Arousa, que apurará lo máximo posible la toma de esa decisión. En caso de lluvia, los Reyes Magos mantendrían su llegada en barco y el recorrido por las parroquias, pero la actividad se trasladaría al Multiusos. En O Grove tienen previsto celebrarla hoy, aunque están dispuestos a acortar el recorrido en caso de que la meteorología sea muy adversa.

En Vilagarcía, la recepción será a las 18.00 horas en el Auditorio, un lugar en el que, además de poder acercarse a los Reyes Magos, los niños van a poder entregar, o incluso, redactar su carta, entregándola en el buzón que Correos va a habilitar a las puertas del inmueble, una forma de garantizar que sus deseos lleguen a las manos de Sus Majestades en una noche tan especial como la que se avecina.

El programa de los Reyes Magos en Meaño estará también condicionado por la meteorología. Lo único firme es la recepción con la que arrancarán los Magos en la Praza do Concello, y que tendrá lugar hoy domingo a las 12 del mediodía bajo carpa habilitada para estas Navidades por el gobierno local. Momento para que el regidor Carlos Viéitez dé la bienvenida y oficie de cicerone para sus Majestades de Oriente.

Por la tarde, de las tres cabalgatas que se organizan en Meaño, es segura que no saldrá en Dena la de la cultural Penaguda por la meteorología, reduciendo el acto a su recepción en el pabellón de deportes de Coirón, cita que adelantan a las 19 horas. Como es habitual, pesebre viviente sobre la cancha y el sorteo de más de un centenar de regalos entre los niños apostados en la grada, que serán agasajados con boletos en el momento de entrar. Por su parte las cabalgatas de Xil y Padrenda esperarán hasta última hora para decidir si salir o no al recorrido por sendas parroquias. Si la lluvia persiste, la asociación de vecinos de Xil, que organiza la cabalgata de esta parroquia, en vez de partir a las 19 horas, trasladará la entrega de regalos al pabellón de deportes de Xil. Lo mismo hará la Cabalgata de Padrenda que, de no salir, realizará la entrega de regalos en la iglesia parroquial a las 20 horas.

Los niños fueron los grandes protagonistas. | Noé Parga

Ribadumia, A Illa, Valga o Catoira son de los municipios que han optado por refugiarse de las previsiones de lluvia y viento. En el pequeño municipio isleño, la recepción será a las 17.00 horas en el Auditorio municipal, donde se ha emplazado a todas las familias. También en su respectivo Auditorio municipal será la celebración de Ribadumia, aunque a las 17.30 horas ya que el Concello no pudo adelantar a ayer la Cabalgata. La recepción en Catoira será a las 17.30 horas en la sala Álvaro Cunqueiro del Multiusos e incluirá una chocolatada. En Pontecesures, los actos se iniciarán a las 17.00 horas en el pabellón polideportivo, mientras que en Valga habrá chocolate con churros en la recepción que se celebrará en el Belén de Valga a las 16.00 horas.