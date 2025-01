“Hay que desconfiar de las gangas que están en internet”

Desde hace tres años, Jesús Carballal es uno de los integrantes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil en la Comandancia de Pontevedra. Desde su unidad se dedican a tratar de identificar y detener a todas las personas y organizaciones que tratan de aprovechar internet o las redes sociales para timar, estafar o apropiarse del dinero ajeno, haciendo frente a un delito que se está incrementando de forma importante en los últimos años.

En un mundo cada vez más dominado por las redes sociales, estos delitos deben haberse perfeccionado mucho.

Si, a través de lo que conocemos como ingeniería social, los delincuentes han ido perfeccionando diferentes técnicas para engañar a sus víctimas a fin de que les faciliten información de sus cuentas, tarjetas, o incluso, realizando compras fraudulentas. Llegan a publicar anuncios en páginas muy conocidas de compra-venta y, dependiendo del perfil de persona que les contacte, van adaptando la oferta para que acabes picando.

Productos a precios irrechazables

No solo eso. En los últimos tiempos se están registrando un importante número de casos en los que una persona pone a la venta un producto ven estas plataformas, contactan con ella, no regatean el precio, aceptan cualquier cuestión a mayores y, a la hora de pagar a través de Bizum, envían la solicitud de dinero en lugar de la de compra. Si la persona a la que están tratando de timar no se fija, acaba pagando él. Sea una u otra, el objetivo es enredar a la víctima hasta llevarla a su terreno para hacerse con su dinero.

¿También intentan acceder a las cuentas bancarias de las víctimas?

Ese es un método algo más sofisticado que puede realizarse de dos formas distintas, bien mediante envío masivo de correos o SMS, en los que se alerta a la víctima de que tiene un paquete en Correos, una multa en la DGT o un ataque a sus cuentas en el banco x; bien con un objetivo concreto. En este último caso es que las organizaciones han conseguido esos datos en la deep web. Cuando mandan ese mensaje, utilizan técnicas muy sofisticadas, conocidas como spoofing, que incluso consiguen acceder al hilo de conversaciones de la víctima con su entidad bancaria. Esto le da credibilidad ante las víctimas, que comienzan a hablar con ellos, ya tienen su datos y los llevan a su terreno para que, a través de enlaces muy similares a los de su entidad bancaria, introduzcan sus credenciales y claves para poder llevarse su dinero.

¿La proximidad de fechas tan destacadas como la Navidad, donde se disparan las compras, incrementa el número de estafas?

En las de tipo bancario no, pero sí en aquellas que están relacionadas con las ventas online. Los ciberdelincuentes aprovechan esas fechas para lanzar sus campañas, colocan sus webs fraudulentas con productos a muy bajo precio, gangas irrechazables que acaban provocando que la víctima pique, notando un incremento en el número de denuncias durante esas fechas. Recomendamos siempre desconfiar y, antes de lanzarse a comprar, verificar que la página es segura, que se corresponde con el dominio y ver que críticas tiene. Haciendo una pequeña búsqueda en internet se puede descubrir si esa página es real o no.

¿Cómo puede combatir el consumidor este tipo de estafas?

Lo principal es aplicar siempre el sentido común para las compras online. No se puede comprar un móvil de última generación a la mitad del precio que figura en el resto de webs. Al acceder a una página web verificar que sea la oficial del vendedor o verificar, a través de ver opiniones de otros usuarios, que no es una página fraudulenta, especialmente si son ventas de segunda mano. Si se opta por comprar en una plataforma de compra-venta, que no nos enreden para acabar la transacción fuera de ese marco. En lo que respecta a las estafa bancaria, desconfiar de la inmediatez, porque ellos intentan que aceptes cuanto antes para que les llegue la transferencia y poder desaparecer con el dinero cuanto antes. En ese caso, lo mejor es colgar y contactar directamente con la entidad bancaria para que aclaren el mensaje que se ha recibido. Insisto, se trata de aplicar el sentido común.

¿Qué debe hacer una persona cuando descubre que ha sido estafado por internet?

Denunciar siempre. Recopilar el máximo de datos que pueda sobre lo ocurrido y acudir a denunciar lo antes posible. La inmediatez de la denuncia puede ayudar a frenar una transferencia bancaria y bloquear ese efectivo. Los ciberdelincuentes también buscan la rapidez, quieren que se hagan transferencias inmediatas para que la víctima no tenga tiempo a poder bloquearlas y quedarse con el dinero.

¿Resulta complicado dar con los ciberdelincuentes?

Depende. Tenemos un alto índice de resolución de casos pero dar con ellos puede resultar relativamente rápido y sencillo o no dependiendo del tipo de organización criminal a la que nos enfrentemos. Hay organizaciones muy estructuradas y especializadas, que llegan a contar hasta con un call center, mientras que otras son más de «andar por casa», lo que permite identificarlos con relativa rapidez. También se puede complicar si se encuentran fuera del ámbito nacional, ya que resulta más complejo conseguir los permisos judiciales necesarios para ir siguiendo las pistas que dejan.

¿Está en crecimiento el número de denuncias por estos delitos?

Está aumentando ligeramente cada año, aunque el momento más álgido fue el COVID. Todo el mundo se encontraba en casa y compraba online y las organizaciones criminales buscaron la forma de aprovecharlo. Ahora ya no se encuentra en esos niveles, pero si exceptuamos la etapa del COVID, este tipo de delitos no descienden, sino que da la sensación de que, cada año, hay un ligero incremento.

