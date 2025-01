El bipartito tilda de «teatrillo» la moción del PP sobre el gallego

Era un pleno casi sin historia, pero las tensiones que existen entre el bipartido (especialmente el BNG) y el PP convirtieron la sesión de ayer en un nuevo enfrentamiento, en este caso, a raíz de una moción presentada por los conservadores para la preservación de la lengua gallega. Era el único punto de debate y, ahí, el BNG le pasó factura a los conservadores por lo ocurrido el pasado mes de noviembre, cuando rechazaron la propuesta de adherirse a las propuestas de la plataforma Queremos Galego por considerarla «partidista», rechazando, con el PSOE, la conservadora.

Estos defendieron su moción asegurando que no tenía un fin político «como el de la otra». La respuesta de Manuel Suárez fue contundente, acusando al PP de haber dinamitado todos los acuerdos del paco por la lengua en los últimos quince años, recordando cuestiones como «la prohibición de dar asignaturas fundamentales en la enseñanza en gallego» o la participación del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una manifestación contra el uso del gallego antes de las elecciones que auparían al PP liderado por Feijóo a la Xunta. También les recordó sus propias palabras de unas semanas antes, cuando minimizaron los datos del Instituto Galego de Estadística. «El sistema educativo gallego es una fábrica de rapaces incompetentes en su lengua, por lo que no vamos a respaldar esta farsa que solo busca lavarle la cara al conselleiro».

Matías González Cañón, cuestionó las formas del nacionalista en su exposición y reiteró que «en A Illa no creo que tengamos un problema con el gallego, ya que el 99% de los vecinos lo hablan y su propuesta era adherirse a una plataforma del BNG». También Miguel Paz aseguró que «nosotros no le lavamos la cara a nadie; es el BNG el único que quiere buscar la confrontación y la polarización, porque al BNG solo le importa su gallego». Suárez volvió a tomar la palabra para recordarles que en la plataforma Queremos Galego han participado integrantes del PP como Valentín García, actual secretario xeral de Política Lingüística y, frente al brindis al sol que «supone esta moción, la que rechazasteis proponía medidas concretas para volver a recuperar la presencia del gallego que es la lengua maltratada». El alcalde, Luis Arosa, le recomendó a González Cañón que se pasase por el colegio y el IES «para comprobar que esa afirmación que haces no es real» y, cuando Cañón le recordó que el lugar donde menos se habla gallego de Galicia es Vigo, gobernado por los socialistas, le recordó su propia moción: «las competencias de dinamización lingüística son de la Xunta, nosotros como concello ya hacemos todo lo que podemos para que nuestra lengua no desaparezca». En ruegos y preguntas regresaron al pleno los baños de O Regueiro, las alegaciones al contrato del agua o el alumbrado del campo de Testos, que se acometerá a partir del martes.

