La vivienda okupa de Os Duráns, cerca de ser desalojada

El incendio ocurrido en la casa okupa de Os Duráns, en la última noche de 2024, ha reavivado la indignación de los vecinos de este céntrico barrio de Vilagarcía. Tras años de conflictos, peleas y episodios de insalubridad relacionados con la ocupación ilegal del inmueble, el reciente incidente ha intensificado la exigencia de una solución definitiva.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, lamentó lo sucedido y expresó su agradecimiento a los servicios de emergencia y bomberos, destacando su rápida intervención. Al mismo tiempo, pidió prudencia mientras las fuerzas de seguridad investigan posibles delitos relacionados con el suceso.

Sin embargo, el foco de la atención vecinal sigue siendo la ocupación del edificio. Varela afirmó que la situación está cerca de resolverse: «Según nos transmite la propiedad de la casa, hay un pronunciamiento judicial y en próximas fechas se debería proceder a ese desalojo». No obstante, subrayó que el proceso no depende directamente del Concello: «Tenemos que tener muy claro que las normas son para todos. El desalojo de la casa no es una cuestión que pueda decidir el Concello, es algo que depende de un procedimiento judicial que está en curso».

El incendio en la casa del número 4 de la calle Os Duráns puso en peligro la seguridad de una vivienda contigua habitada por personas de avanzada edad. Según los vecinos, esta casa, de estructura predominantemente de madera, estuvo expuesta a las llamas, lo que pudo haber ocasionado un desenlace mucho más grave.

«Fue un milagro que no sucediera algo peor», comentó un residente, subrayando la urgencia de actuar sobre un inmueble que consideran una amenaza para el barrio. Sin embargo, la frustración es evidente porque apenas unas horas después de que los bomberos sofocaran el fuego y colocaran un precinto en la entrada, los ocupantes ya habían regresado al interior de la vivienda en ruinas.

Los incidentes en el inmueble tienen a los vecinos al límite. / Iñaki Abella

Durante más de seis años, los vecinos de Os Duráns han soportado la ocupación de esta casa por parte de personas en situación de drogodependencia. Relatan incidentes constantes de peleas, actos vandálicos e insalubridad que alteran la paz del barrio. La propiedad del inmueble ha solicitado repetidamente su tapiado, sin éxito, mientras los residentes denuncian la falta de acción efectiva.

«La paciencia de los vecinos está al límite», declara uno de ellos, exigiendo que se cumpla el fallo judicial y se proceda al desalojo definitivo. El anuncio del alcalde sobre un inminente desalojo trae algo de esperanza a los residentes. Sin embargo, persiste el escepticismo hasta que vean resultados concretos. Mientras tanto, el incidente del incendio sirve como recordatorio de los riesgos que esta situación implica para la comunidad y refuerza la necesidad urgente de una solución que, según las palabras del propio regidor, parece estar más cerca que nunca a la espera que se haga efectivo.

