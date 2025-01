Cáritas redobla su labor asistencial en tiempos de solidaridad

La familia de Cáritas Interparroquial Arousa no descansa. En pleno período navideño, la actividad de esta organización benéfica se ha duplicado para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables de Vilagarcía y su comarca. Desde las cenas de Nochebuena y Fin de Año, hasta el reparto de juguetes y la atención en el comedor sobre ruedas, el esfuerzo solidario se siente en cada rincón.

Mar Viqueira, directora de Cáritas en la zona, no oculta la intensidad del trabajo de estos días: «Estamos dando asistencia a mucha gente. La actividad es frenética todos los días». Prueba de ello es la última comida del año, a la que asistieron alrededor de 40 personas. Este menú especial fue elaborado por los alumnos del Obradoiro de Hostelería do Salnés, sumando un toque de calidad y cariño a una jornada cargada de significado.

Tampoco faltó de nada en la casa de acogida de San Cibrán que también se pudieron beneficiar de todas y cada una de las iniciativas puestas en práctica estas fechas.

Sin embargo, la celebración de la Toma das Uvas en Vilagarcía reduce ligeramente la asistencia al comedor en Fin de Año, en comparación con Nochebuena. Según explican desde la entidad, algunos usuarios prefieren permanecer en las calles de la ciudad, buscando oportunidades para reunir algo de dinero entre la multitud.

El Obradoiro de Hosteleria es uno de sus colaboradores. | FDV

El espíritu navideño no solo se vive en el comedor social. Cáritas ha centrado sus esfuerzos en el reparto de juguetes donados por la comunidad, logrando que muchas familias puedan alegrar las fiestas de sus hijos. Asimismo, el comedor sobre ruedas lleva no solo alimentos básicos, sino también regalos y roscón de Reyes a personas que no pueden desplazarse debido a la soledad, la falta de movilidad o las carencias económicas.

«Es una satisfacción enorme poder repartir el roscón, algo que no sería posible sin la colaboración de la Panificadora Víctor Cordo», destaca Viqueira, agradeciendo el apoyo de quienes hacen posible que estas pequeñas alegrías lleguen a quienes más lo necesitan.

En estos días, Cáritas cuenta con el apoyo de unos 50 voluntarios, además de los nueve trabajadores de la entidad, que se encuentran desbordados por la cantidad de tareas. No obstante, Viqueira admite que este año ha sido más complicado reunir el número necesario de colaboradores: «Estamos inmensamente agradecidos, pero ha costado cubrir todas las necesidades».

Los compromisos personales en estas fechas también se hacen notar en esas dificultades para contar con el personal necesario para tanta actividad. Con todo ello, Cáritas agradeció a todos los voluntarios todo el apoyo con una chocolatada en la que desde la propia directiva pusieron en valor el respaldo básico que suponen para la organización.

Ribadumia también repartirá juguetes solidarios

En paralelo, la Asociación de Comerciantes Ribadumia Agárdate también ha contribuido a esta causa con la recogida de juguetes, una iniciativa que ha contado con el respaldo del Concello. Desde la administración local animan a la ciudadanía a participar en estas acciones solidarias para «hacer la Navidad un poco más agradable para todos».

En definitiva, Cáritas Interparroquial Arousa encarna el verdadero espíritu de la Navidad: la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan, demostrando que pequeños gestos pueden marcar grandes diferencias en la vida de muchas personas.

