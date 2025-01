Concierto de Año Nuevo en el conjunto monumental de Vista Alegre

La iglesia de San Cristóbal, en el conjunto monumental de Vista Alegre (Vilagarcía), acoge un concierto de música religiosa, góspel y jazz. Será el viernes, desde las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Se trata de un recital del grupo coral Tolemia’s Consort que forma parte del ciclo «Entradiñas de Aninovo», que patrocina la Diputación de Pontevedra.

Se hace coincidir este espectáculo con la inauguración del alumbrado ornamental del conjunto arquitectónico en el que se encuentra la citada iglesia.

Tolemia’s Consort es un grupo fundado y dirigido por la mezzosoprano pontevedresa Sonia Bouzada Pérez y participado por Tamara Casás (soprano), Rosa Lamas (alto), Loli Costa (mezzo), José Luis Prado (tenor), Xosé María Ferro (barítono) y Manolo Domínguez (bajo).

Estarán acompañados en esta ocasión, al piano, por la meañesa Goretti Domínguez, en la actualidad profesora en el Conservatorio Profesional de Música de Sevilla.

La preparación del alumbrado ornamental en el conjunto monumental de Vista Alegre. / M. Méndez

En el Concello de Vilagarcía destacan que entre los proyectos más salientables de la formación coral se encuentran «Jazz ad Caelum» y «Shining Night», con una selección de repertorio religioso.

En esta ocasión el grupo interpretará «Deep Peace», de Bill Douglas, «Sure On This Shining Night», «Thankful», «The Lord Bless You And Keep You», «»Be Thou My Vision», «Jubilate Deo» y «Gospel Christmas Celebration».