¿Puede imitar Galicia a Asturias con el cultivo privado de almeja en zonas infrautilizadas?

El sector mar-industria gallego se mantiene expectante, esperanzado y un tanto envidioso ante la autorización administrativa y la concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre otorgados por el gobierno socialista del Principado de Asturias a una empresa privada.

Y es que esta firma va a poder explotar un gran parque de cultivo en el que engordar semilla de almeja. Una zona de costa hasta ahora improductiva dentro de una ría en la que está prohibido el marisqueo desde el año 2011 debido a altos niveles de contaminación por la bacteria Escherichia coli (E.coli), relacionada con las aguas fecales.

Hay empresarios que consideran que ese modelo podría ser de aplicación en Galicia y que serviría para sacar partido a terrenos actualmente infrautilizados, tanto si pertenecen a alguna cofradía de pescadores que no les saca partido, como sin son zonas aún inexploradas para el marisqueo y/o la acuicultura.

«Hay tramos de playa o costa en Galicia que han sido entregados a las cofradías de pescadores y actualmente no sirven de nada, porque no se explotan o se han explotado mal y ya no producen», explican empresarios del sector consultados por FARO.

Para añadir que «en Galicia hay más de 2.000 kilómetros de costa que no se están utilizando y en los que bien se podrían instalar parques, plantas, viveros o cualquier tipo de modelo de producción mediante la inversión privada, como la ahora impulsada en Asturias, para tratar de recuperar la productividad que tuvimos en el pasado y que cada año va a menos».

«La competencia ya no llega solo de Portugal u otros países –advierten–, sino que cada vez se esfuerzan más en otras regiones españolas, mientras en Galicia seguimos anclados en el pasado».

Cabe aclarar que Costas del Estado y el Principado de Asturias han dado el visto bueno a ese proyecto mediante el que habilitar en la ría asturiana de Villaviciosa una parcela de 1.820 metros cuadrados y otra de 600, destinadas ambas al cultivo de almeja fina y almeja japonesa.

Es una idea de la empresa ASGA Acuicultura que pasa por explotar esa superficie total de 2.420 metros cuadrados durante una década, tal y como autorizó el Gobierno de España a través de Costas, y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de julio.

La clasificación de almeja en la lonja de O Grove. / M. Méndez

A pesar de la oposición del gobierno municipal y la presión de diversos colectivos, que advierten de que la almeja japonesa no es originaria del estuario, parece que el proyecto va a ir adelante.

Temen que la japónica se expanda

Como curiosidad, y es un aspecto ciertamente llamativo e incluso sorprendente –en Galicia no se vería como un problema, sino como una solución–, decir que quienes se oponen a esta instalación acuícola en Asturias aducen que «no consta que se disponga de los medios suficientes y adecuados para evitar la dispersión de las almejas japónicas en la ría, y esto conllevaría el riesgo de que se esparciesen por todo el estuario».

El alcalde de Villaviciosa, uno de los opositores, llega a decir que «la almeja japónica no es originaria de esta ría, y se cree que su introducción fue debida a un error en la siembra de alevines provenientes del Eo, cuando se empezaron a sembrar al comienzo del plan de explotación marisquera».

Los críticos también apuntan que «el proyecto de explotación omite cualquier referencia al cierre al marisqueo vigente en la ría de Villaviciosa desde el año 2011» debido a «valores muy altos de contaminación orgánica» que hacen inviable el consumo humano del producto.

Los viajeros de un catamarán de Cruceros del Ulla Turimares observan una batea de engorde de almeja mientras degustan mejillón y ostras a bordo. / M. Méndez

Por eso no consideran lógico «que se pretenda crear un parque de preengorde de moluscos bivalvos», aunque en realidad nada tiene que ver una cosa con la otra, ya que las almejas obtenidas con este proyecto de engorde pueden servir para su siembra en otras zonas donde, como todo el mundo sabe, se depurarían de manera natural.

Recuperar la ría

Los partidarios de esa planta de engorde de almeja de Villaviciosa, por su parte, sostienen que ayudará a recuperar la ría y hacen hincapié en las necesidades crecientes de almeja que existen en el mercado, sobre todo en estos momentos, cuando la producción gallega no deja de caer.

Aspecto que presentaban esta mañana los parques de cultivo de Carril. / M. Méndez

En ASGA Acuicultura, que surgió hace tres años por iniciativa de tres alumnos del primer curso de acuicultura impartido en Asturias por la Dirección General de Pesca Marítima, consideran que se ha generado una polémica «artificial».

Su intención es «recuperar el cultivo de almeja en la ría de Villaviciosa para revitalizar y renovar la tradición acuícola y marisquera de nuestro pueblo, ya que ha sido parte integral de la identidad y la economía local durante siglos».

Con la intención de iniciar la siembra en 2025, los promotores de este proyecto se aferran a todos los informes favorables y permisos de que disponen.

«Nos hemos propuesto recuperar el cultivo en un enclave natural privilegiado» «Como mariscadores e hijos de mariscadores, nos hemos propuesto recuperar el cultivo de almeja en la ría de Villaviciosa, un enclave natural privilegiado en cuyas riberas nos hemos criado, y en el que hasta pocos años se extraían las mejores almejas y navajas de Asturias y del Cantábrico». Quienes así se pronuncian son los responsables de la empresa ASGA Acuicultura, cuando detallan que para lograr ese objetivo «contamos con un parque de cultivo de 2.400 metros cuadrados al sur del puerto del Puntal, en terrenos que ya habían sido usados tiempo atrás para cultivar bivalvos, esperando realizar la primera siembra de almejas en 2025». De este modo quieren lograr «un producto de la máxima calidad y frescura, con la garantía de la proximidad, seguridad y origen certificado».

Incluida la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias –el 13 de diciembre– de una Resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria por la que da el visto bueno a la autorización administrativa para ese cultivo marino de preengorde de almeja fina y japónica.

La intención de la empresa es que esa semilla pase de entre 8 y 10 milímetros a 20 o 24 milímetros, antes de ser enviada a otras zonas de producción para su resiembra y posterior desarrollo hasta alcanzar el tamaño comercial.

Es decir, un procedimiento sobradamente conocido en los bancos marisqueros de Galicia, cada vez más necesitados de semilla para siembra y menos productivos.