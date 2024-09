El impulso estival al empleo en O Salnés se vio frenado en el mes de agosto

Una comarca que depende tanto del sector servicios como es la de O Salnés se acaba resintiendo cada final de verano en el empleo. Esa tendencia, que lleva años registrándose, parece que no se va a romper en este 2024 ya que los datos de agosto permiten adivinar un futuro incremento del paro al llegar el final de la campaña veraniega en los establecimientos hosteleros.

La caída del empleo en la comarca durante el mes de agosto ha sido ínfima, al pasar de 4.576 parados en el mes de julio a 10 más en agosto, lo que supone un incremento del 0,2%. Además, esa caída no ha sido generalizada, ya que en varios municipios, como es el caso de Cambados, se ha creado empleo, al encontrar ocho personas un puesto de trabajo (un 1,52% del total de desempleados que había en julio). También Meaño, Ribadumia, Vilanova y A Illa han experimentado una caída muy pequeña en el número de parados.

En el lado contrario se encuentran los dos municipios turísticos por antonomasia en la comarca, Sanxenxo y O Grove. En el primero de ellos ha sido una decena de personas las que se han incorporado a las listas de desempleados, mientras que en el segundo han sido tan solo dos personas, las mismas que en Meis. En Vilagarcía, la cifra en la que ha crecido el número de desempleados ha sido de 13 personas. La mayor parte de los trabajadores que han perdido su empleo se encontraban en el sector servicios y, por población, el sector que más dificultades tiene a la hora de mantener su actividad laboral es el femenino, ya que las mujeres suponen un 56,65% de las 4.586 personas que se encuentran en situación de desempleo en la comarca de O Salnés.

Los sindicatos hablan ya de una “desaceleración” en las contrataciones del sector servicios, que fue el que impulsó la actividad laboral en la comarca durante el verano. “Es la apuesta de la Xunta, un sector que no puede ser el modelo económico de nuestro país porque acaba creando precariedad, inestabilidad laboral y no supone una solución para el desempleo”, explica Anxo Lúa, de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Lúa también carga contra la figura del “falso fijo discontinuo, que para nada tiene que ver con la contratación con un salario digno”. El sindicalista advierte de que, en los próximos meses se va a experimentar “un incremento en el paro porque no se atisba ninguna empresa que llegue a la comarca a crear puestos de trabajo”, antes de cargar contra la reforma laboral que “para nada garantiza un futuro de vida para las personas”.

Desplome en el comercio minorista La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) apuntó ayer que el final de la época estival trae consigo un nuevo comienzo del desplome del comercio minorista, asignatura pendiente de las administraciones y que “debe ser tratada con urgencia, ya que la mayor parte de ese comercio se encuentra en zonas de ámbito rural”. Desde el colectivo reconocen que el pasado mes de agosto hubo un “tímido” aumento de la afiliación, en comparación al mes de julio, con tan solo 262 altas en el RETA, pero el final de la temporada estival tiene un efecto directo en la afiliación de nuestro colectivo, cuya consecuencia es una pérdida cuantiosa de pequeños negocios. No en vano, en el comercio, desde agosto de 2023, Galicia tiene 838 menos.

