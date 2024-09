A “Pereka” segue agrandando a súa lenda

A Copa Mörling ten uns donos absolutos. Nas tres edicións que se disputaron desde a súa creación por parte de Culturmar, a “Pereka” foi a gran triunfadora ao acabar levándose a clasificación xeral ao termo das cinco probas que a compoñen. Ben é certo que este ano non resultou tan sinxelo como algunha das edicións anteriores, xa que tiveron que pelexalo ata a última proba e cun bo feixe de aspirantes. A embarcación, que xa ten 26 anos ao seu lombo, ten como tripulante a Alberto Vicente “Chicapozas” e a José Antonio Dorado como patrón, un tándem que se entende á perfección desde fai moitos anos e que permitiu que esta dorna sexa unha auténtica lenda no mundo da navegación tradicional na ría de Arousa.

O patrón de “Pereka” recoñece que este ano “tivemos que suar moito o título; é certo que de cinco probas gañamos tres, pero á última chegamos moi igualados e con todo por decidir, pero nós nas probas que son un triángulo, como a do Cantiño, somos moi fortes, porque nos permite amosar toda a nosa pericia nas manobras e nos cambios de rumbo, por iso consegumos vencer nesta última proba; algo semellante nos pasou na Reiboa en Combarro, axudados por los 25 nudos de vento que chegou a haber, algo que nos favorece na navegación”. O problema para a “Pereka” acostuman a ser “as encalmadas, pasounos na Volta á Arousa, que pillamos unha e xa non puidemos optar ao triunfo, e tamén na do Bao, cando íamos primeiros pero pillamos outra calma de vento e acabamos quintos”.

Aínda que resultou máis duro gañar que outros anos, Dorado recoñece que “nos alegra ver que hai máis dornas que pelaxen por ser as mellores, xa que lle dá vida a isto”. O arousán ten boas palabras para a grovense “Fuxe”, a súa principal rival este ano, para a “Jalerna”, “Nécora” ou “Xarandeira”, catro dornas que “sempre están aí e con moi bos tripulantes”, nomes aos que sumou a gran sorpresa desta tempada, a “Selosa”, tamén con tripulación da Illa e que “completaron unha Copa Mörling moi boa, xunto con outras como a ‘Liliana’”.

Agora, a “Pereka” regresará á nave onde descansa todos os invernos protexida das inclemencias do tempo para que a próxima tempada volva a loitar por gañar nos escenarios máis importantes da navegación tradicional nas Rías Baixas. Dorado recoñece que “a nosa intención é volver a participar o ano que vén, e se vimos, temos claro que é para tentar gañar, despois a competición xa nos colocará onde teña que ser, pero por tentalo non vai quedar”. Nesa nave farnalle as reparacións que sexan oportunas xa que “construir outra similar é moi complicado, pois non quedan xa carpinteiros de ribeira como os que a fixeron”.

Dorado tamén lamenta que as embarcacións de maior porte, como os galeóns ou as dornas de tope, non dispoñan “dun espazo no peirao do Xufre para amarrar durante o inverno, un espazo que non só é fundamental para protexelas, senó nque tamén serviría para atraer a máis xente ao mundo da navegación tradicional, especialmente aos máis novos”.

