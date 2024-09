El día que el Umia se volvió de color turquesa

Todavía con las imágenes terribles que dejó el Prestige en la memoria, la comarca de O Salnés tuvo que hacer frente a una de las situaciones más complicadas que se recuerdan, con unos efectos contaminantes devastadores que, en parte, consiguieron frenarse por el ímpetu que mostraron las administraciones en aquellos momentos. Ese episodio ocurría el 1 de septiembre de 2006, hace 18 años, cuando la nave donde la factoría química Brenntag almacenaba todo tipo de elementos químicos, volaba por los aires. No hubo que lamentar víctimas mortales, pero al estar situada en las inmediaciones del río Umia, todos los productos químicos que allí se almacenaban acabaron contaminando las aguas del cauce fluvial. Aquella catástrofe, que se llevó por delante toda la vida animal y vegetal que había entre el lugar del incendio y el espacio natural de As Aceñas, en Vilanova, también sirvió para destapar gran parte de los problemas que sufría el río, especialmente referidos a vertidos. Muchos de esos problemas se han resuelto en estos 18 años, pero todavía quedan muchos otros que provocan que las aguas del Umia no se encuentren siempre en sus mejores condiciones, algo que se acaba notando en los bancos marisqueros que existen en la desembocadura.

Imagen de 2006 durante el tratamiento que se le realizó al río Umia. / Iñaki Abella

Aquella jornada los Bombeiros de O Salnés se enfrentaron a una de las situaciones más complicadas a las que han tenido que hacer frente, con un incendio lleno de agentes químicos, que provocó una densa humareda negra. Hubo que cortar la carretera, la N-640 que transitaba al lado de la parcela y desalojar varias viviendas próximas ante el temor de que pudiese registrarse una nube tóxica. Esta no se acabó registrando, pero gran parte de los productos químicos que se guardaban en la parcela acabaron en el río Umia, provocando la muerte a todo ser vivo que alcanzaba la densa mancha azul en la que se convirtieron las aguas.

Días después se descubriría que lo ocurrido en el Umia se debió a un accidente durante la descarga de un camión cisterna cargado de tolueno, pero el incendio de la planta de Brenntag obligó a tomar decisiones políticas para evitar que la amenaza que se cernía sobre las captaciones de agua potable de la comarca de O Salnés y sobre los ricos bancos marisqueros de la ría de Arousa se frenase.

Se creó un gabinete de crisis a toda velocidad, con Cambados como sede y presidido por el entonces conselleiro de medio Ambiente, Pachi Vázquez, y en el que estaban todos los alcaldes de la comarca. Fue en ese lugar donde se decidió frenar el avance de la densa mancha azul en la zona de As Aceñas, entre Meis y Vilanova, y construir un by pass para garantizar el suministro de agua a la población.

Durante más de una semana no solo se limpiaron con carbono activo todos los litros de agua que arrastraba el Umia, sino que se construyó en tiempo récord una canalización de agua cuyas tuberías todavía se pueden encontrar en un simple paseo por las inmediaciones del río.

Tan solo se contaminaron siete kilómetros y se consiguió evitar que los agentes químicos llegasen a la desembocadura, aunque los efectos sobre la fauna y la flora acabarían extendiéndose por más de seis años. Así lo indicaba un estudio realizado por la Universidade de Santiago en la que, durante todo ese tiempo, encontraron larvas de lamprea alteradas por la contaminación. El apartado judicial también se prolongaría unos años y sentaría en el banquillo a tres trabajadores, que acabarían siendo absueltos, mientras la Xunta y la aseguradora de la empresa alcanzaron un acuerdo extrajudicial que supuso el pago de cinco millones de euros de indemnización, cuando se habían reclamado 9,6.

Pese a ser el principal suministrador de agua potable a la comarca de O Salnés, el grado de implicación de las administraciones con la situación en la que se encuentra el Umia no siempre ha sido el más adecuado. No en vano, y a pesar de la demanda que lleva años realizando la Mancomunidade de O Salnés, todavía se está a la espera de que se acometa la ampliación del pozo de bombeo del alcantarillado de Cabanelas, un pozo de bombeo que, cada vez que llueve, queda por debajo del nivel del agua, provocando que acabe vertiendo todo su contenido al río.

A este tipo de agresiones contaminantes hay que añadir otras, como la construcción de represas como la de A Toxa, que acaban siendo engullidas en invierno por la voracidad del río y provocando variaciones en las corrientes río abajo. A mayores, el río que da de beber a más de 100.000 personas está sometido a una intensa presión urbana y agrícola, con viñedos que llegan casi hasta el agua.

Suscríbete para seguir leyendo