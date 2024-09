El incremento del canon de Sogama complica las cuentas a los concellos de O Salnés

La eliminación de los residuos sólidos urbanos lleva años convertida en una de las grandes preocupaciones de los concellos, que tienen que repercutir el coste de la tasa sobre sus ciudadanos, una medida que no suele ser muy popular. Ese problema se va a ver acrecentado en breve, ya que la Sociedade Galega para O Medio Ambiente (Sogama) ya ha anunciado que va a incrementar el canon actual, pasando de los 66 euros por tonelada, a cobrar 108, un incremento que muchos municipios ven muy difícil de asumir para sus arcas, aunque su aplicación sea a partir del próximo año. Sogama justifica este incremento en el “impacto de las decisiones unilaterales del Gobierno central”, que serían l impuesto estatal sobre vertido e incineración, orden ministerial que elimina la retribución que recibía Sogama por la planta termoeléctrica de Cerceda y el impuesto estatal de producción de energía.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, no duda en cargar duramente contra esta subida que va a suponer para su concello “tener que abonar casi el doble de lo que venimos pagando, pasando de 400.000 euros a 800.000”. Recuerda que esta no es la primera vez que Sogama decide subir la factura este mismo año, “en la anterior se reunieron con los alcaldes de manera telemática, convirtiendo el encuentro en un mitin del Partido Popular y culpando de todo al Gobierno, cuando debería haber sido Sogama la que cambiase el tratamiento de los residuos y buscase una alternativa a la incineración, que es un método castigado por la UE”. Al no hacerlo, “se ha encontrado con que pierde las bonificaciones que tenía, pero lo ocurrido ha sido única y exclusivamente por su responsabilidad”.

Para el regidor cambadés solo hay dos soluciones a corto plazo para hacer frente a esta subida, que pasan por que “o la Xunta asume este sobrecoste que nos van a endosar a los concellos, o se lo tenemos que trasladar a los vecinos, porque las arcas municipales ya asumen muchos gastos que no le corresponderían”.

Pese a ello, Lago asegura que su concello ya está buscando alternativas con las que reducir, de forma drástica e importante, el número de toneladas que se entregan a Sogama utilizando, especialmente, el compostaje. “Llevamos trabajando un tiempo en el fomento del compostaje individual y colectivo, ya que nos permiten reducir la cantidad de materia orgánica, pero va a ser bastante difícil reducir las cantidades a la mitad”.

Para el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, la única solución pasa por “ir más hacia el reciclaje y potenciar el uso del contenedor marrón, aprovechando la entrada en funcionamiento de la planta de biorresiduos de Baión, no en vano, la materia orgánica es la que más pesa”. Insiste el vilanovés en que “hay que estudiar y potenciar esas alternativas porque sino la retirada de los residuos sólidos urbanos se nos va a hacer inasumible para los concellos”.

Marta Giráldez, alcaldcesa de Meis, también reconoce que este tipo de decisiones unilaterales de Sogama va a provocar un importante problema en las arcas municipales de “todos los concellos”. No en vano, la alcaldesa recuerda que “la recogida y tratamiento de la basura para el Concello de Meis es un servicio totalmente deficitario pese a haberlo subido en gran parte en los últimos meses. “El servicio de recogida de basura le genera al Concello de Meis un déficit de 80.000 euros y, con este incremento que pretende aplicar Sogama, se va a incrementar esa cantidad de manera importante”.

“Sablazo” para el BNG

El Bloque Nacionalista de Vilagarcía llevó a pleno esta misma semana una moción llamando a rebelarse contra lo que consideran un “sablazo a los concellos”. Los nacionalistas quedaron sorprendidos por la postura del PP que “no solo votó en contra de la moción, sino que defendió la política de gestión de Sogama sin la más mínima autocrítica”. Los nacionalistas instan a “plantarle cara a las decisiones unilaterales y abusivas del Partido Popular en un nuevo desprecio a la autonomía municipal”.

