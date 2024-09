Bienvenidos a la vendimia 2024: la uva ya entra en bodega

Como se esperaba, la vendimia 2024 ha comenzado a finales de agosto. Aunque es bien cierto que el grueso de la recolección no comenzará hasta la semana que viene –en algunos casos incluso se esperará a la segunda y la tercera semana de este mes–, puede decirse ya que la campaña ha comenzado.

Desde hace varios días se recoge uva tanto en pequeñas plantaciones familiares como en viñedos y subzonas productoras de la Denominación de Origen Rías Baixas, este año con el objetivo de llegar a alrededor de 41 millones de kilos de uva en sus 177 bodegas inscritas.

Una producción altamente positiva que representará una de las mejores marcas de la historia para el Consello Regulador de Rías Baixas, actualmente presidido por Isidoro Serantes.

La vendimia 2024 en Val do Salnés. / M. Méndez

5.038 viticultores

Esa es la estimación de vendimia marcada por los técnicos que avalan este sello de calidad, en el que están reconocidas 4.626 hectáreas que se reparten en 23.792 parcelas, en las que trabajan 5.038 viticultores.

En todos los casos consultados entre el viernes y ayer, a medida que avanzaban en las labores de vendimia, coincidían al señalar que la uva tiene una “calidad excelente” y que su nivel de maduración es óptimo.

EFA

Apreciación que confirman en la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), donde también han podido comprobar que “la vendimia ha empezado en algunos lugares para hacer los pies de cuba y espumosos”.

Razón por la cual este centro dependiente de la Diputación de Pontevedra ya dio por finalizada la emisión de sus boletines fitosanitarios semanales, salvo contratiempos o adversidades que nadie espera.

En el último comunicado, emitido el viernes y dirigido a productores y bodegueros, la EFA apuntaba que la graduación alcohólica del albariño en estos momentos se sitúa, de manera generalizada, en 11 o 12 grados, aunque llegando a los 13 en las parcelas más soleadas.

La vendimia en Agro do Souto (Vilanova). / M. Méndez

A mayores, el estado fenológico actual está avanzando en el nivel “N” que había logrado la semana anterior, lo cual significa –según la escala de Baggiolini– que los racimos han alcanzado la fase de “maduración, reanudación brusca del crecimiento, acumulación de azúcares, pérdida de acidez y generación de aromas característicos de la variedad”.

Fruto maduro

Del mismo modo, se confirma en la escala BBCH el nivel 85, que se refiere a una “maduración avanzada”, y el 89, que alude a un “fruto maduro y apto para el consumo” que ya tiene “su sabor y firmeza naturales”.

Con todos estos antecedentes, es lógico que algunas bodegas y viticultores decidieran iniciar la recolección sin esperar a la llegada de septiembre, tanto si es para afrontar la vinificación propiamente dicha como para preparar los “pies de cuba”, que es como se conoce el proceso que permite una primera y lenta fermentación que ayudará a hacer más rápida y efectiva la definitiva, en cuanto se recoja toda la uva.

Un grupo de vendimiadores en la comarca. / M. Méndez

Martín Códax y Granbazán

Entre las bodegas que han iniciado la actividad las hay tan importantes como la cooperativa vitivinícola Martín Códax, que recoge uva en centros de recepción como el de Vilariño (Cambados) para elaborar sus vinos espumosos.

Vuelve a convertirse así, quizás, en la bodega que más alarga la vendimia, pues empezó en agosto para sus espumosos y no terminará hasta llegado el otoño; a mediados o finales de octubre.

Será entonces cuando, sacrificando parte de la cosecha, efectúe la popular vendimia tardía, con la que aprovecha la llamada “podredumbre noble” de las uvas sobremaduras para elaborar ediciones especiales de sus vinos.

Es el caso del “Martín Códax Gallaecia”, un blanco que es resultado de la vinificación de unos 7.000 kilos de uvas con un alto porcentaje de “botritis noble”.

Pero estos días Martín Códax no solo es noticia por estar recogiendo ya la uva de sus espumosos, sino también porque es su última cosecha en una finca tan popular como Agro do Souto, situada en Tremoedo (Vilanova).

Aumenta el ajetreo Los viticultores y bodegueros que no han comenzado la recogida de uva están a punto de hacerlo, de ahí que se encarguen de los últimos preparativos, tanto en bodega como en las viñas. Razón por la cual el ir y venir de tractores y cajas por zonas productoras como Val do Salnés se ha incrementado. Y más que lo hará a medida que avance esta esperanzadora vendimia.

La cooperativa cambadesa explotó ese terreno, en régimen de alquiler, durante los últimos quince años. Pero el predio en cuestión, de 16 hectáreas, fue adquirido por la bodega Granbazán, situada justo al lado.

De este modo, y como se avanzaba el pasado mes de febrero, la firma antes conocida como Agro de Bazán, que abandera desde 2017 Pedro Martínez, elevaba a 36 las hectáreas sus viñedos propios.

Será el año que viene cuando la vilanovesa Granbazán empiece a explotar ese terreno de Agro do Souto que en los últimos días trabajaron los socios y/o jornaleros de la cambadesa Martín Códax.

Los racimos están en perfectas condiciones. / M. Méndez

La proximidad de esa parcela a la sede central de esta firma vitivinícola de Tremoedo –perteneciente al grupo de Bodegas Baigorri, en la Rioja Alavesa–, “permite dar continuidad a la calidad e identidad de nuestros vinos, que ya cuentan con un importante reconocimiento nacional e internacional por su personalidad, elegancia y por el alto potencial de envejecimiento que presentan”, sostienen en Granbazán.

Bodega donde tienen previsto iniciar el miércoles la recogida de uva para sus espumosos y desplegar la totalidad de la recolección para sus albariños desde el sábado.

En definitiva, que la vendimia 2024 está lanzada en Galicia y que la actividad será máxima durante las próximas semanas en las cinco subzonas productoras de la Denominación de Origen Rías Baixas, donde la variedad albariño es la reina: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior.

