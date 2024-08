Vilagarcía creará zonas de aparcamiento preferente para residentes en seis barrios

El Ayuntamiento de Vilagarcía implantará en breve una nueva fase de su plan de movilidad. En esta ocasión, tiene el nombre de Vaicar!, y aunque este pueda sorprender a quienes conocen la estrategia de peatonalizaciones del gobierno municipal, pues puede interpretarse como una alusión al uso del vehículo particular (“car” es coche, en inglés), en realidad es coherente con los postulados de Ravella, ya que la finalidad de la campaña es que los usuarios dejen el coche fuera del centro.

Aparcamiento disuasorio de la Finca Douro. / Iñaki Abella

La concejala de Mobilidade, Paola María Mochales, y el alcalde, Alberto Varela, presentaron ayer en el Ayuntamiento las líneas básicas del programa. Una de ellas es la potenciación de los aparcamientos disuasorios, con la creación de paneles identificativos para los ya existentes y de mapas con su localización; y, en segundo lugar, con la apertura de más espacios de estas características.

Entrada al aparcamiento de la plaza de España. / Iñaki Abella

A este respecto, los dos dirigentes municipales indicaron que se están ultimando los contactos con los propietarios de los terrenos para habilitar zonas de estacionamiento nuevas en Castillejo (Carril), Bosque de Desamparados, Os Duráns y A Xunqueira. Todos ellos serán gratuitos, y suman unas 250 plazas, que se unen a las 2.300 que ya existen en aparcamientos más antiguos, como el de la Finca Douro o el más pequeño de Marxión.

Otra de las iniciativas que forman Vaicar! consiste en crear zonas de aparcamiento preferente para los residentes en cada barrio. Este plan depende del desarrollo de una nueva Ordenanza de Circulación, y se implantará de forma experimental en seis barrios: Vilaxoán, Carril, Moreira Casal, Matosinhos, Os Duráns y O Piñeiriño.

Alberto Varela apunta al respecto que “a determinadas horas del día solo podrán aparcar los vecinos residentes”, para matizar también que la reserva no se extenderá a la totalidad de los barrios o localidades, sino a algunas calles concretas.

Otra de las medidas anunciadas por el gobierno municipal para favorecer la salida de los coches particulares del centro urbano es la potenciación de los aparcamientos subterráneos. El Ayuntamiento ya gestiona en la actualidad el de Xoán XXIII, y Alberto Varela anunció que se están buscando las fórmulas para que los vecinos de Vilagarcía puedan aparcar gratis durante una hora. Asimismo, se estás sopesando alternativas para que los comercios de la asociación Zona Aberta puedan ofrecer a sus clientes (sean o no de Vilagarcía) una tarjeta con una hora gratuita de aparcamiento.

A mayores, el gobierno municipal pretende trasladar el depósito municipal de vehículos desde su ubicación actual, frente a la playa de A Concha, a una finca de Pinar do Rei, donde ya están el punto limpio y el refugio de animales. De este modo, el actual depósito podrá reconvertirse en un nuevo aparcamiento público. Dispondrá de 84 plazas, y Alberto Varela apunta que lo más probable es que sea gratuito durante gran parte del día, pero que habrá algunas horas de pago, “porque no queremos que nadie convierta un aparcamiento público en su plaza particular de garaje”.

Además, Alberto Varela confirmó que el Ayuntamiento sigue interesado en la adquisición del aparcamiento de la plaza de España, que en su momento se le embargó al isleño Marcial Dorado, condenado por narcotráfico. En este sentido, el alcalde indicó que están a la espera de que el Plan Nacional sobre Drogas realice una tasación del parking, para de este modo tener una cifra y poder sentarse ambas partes a negociar.

“Estamos interesados, pero todo dependerá de las cifras de las que hablemos y de las fórmulas de pago”, señala Varela. Él confía en que al final la operación fructifique, pues en su momento el Plan sobre Drogas y el Concello ya llegaron a un acuerdo sobre la Casa Jaureguízar (embargada también a las empresas de Marcial Dorado), pero aclara que el Concello no puede comprometerse a comprar el aparcamiento si “nos presentan una cifra astronómica”.

Sobre la molestia de ir a buscar el coche a Pinar do Rei: “Lo que hay que hacer es aparcar bien” El programa de movilidad de Vilagarcía se denomina “Vai!”, y es la raíz de multitud de iniciativas que se han ido creando en los últimos años, como el Vaibike! (fomento de la bicicleta), el Vaischool! (caminos escolares seguros), o el Vaibús! (descuentos en el transporte público). Paola María insistió en los objetivos que persigue el gobierno municipal: reducir la presencia de coches en el centro urbano; fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o transporte público; y recuperar calles y plazas para los peatones. Alberto Varela señala al respecto que, “el coche es necesario, pero debe utilizarse solo para los trayectos que sean imprescindibles”. Aduce que otro de los objetivos de estos planes de movilidad es que, “deje de haber conductores dando vueltas por la ciudad en busca de un sitio para aparcar”. El alcalde también asume que algunas medidas pueden ser impopulares, como el traslado del depósito a Pinar do Rei, “pero lo que hay que hacer es aparcar bien”.

