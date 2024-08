Vales cita al patrón mayor en el juzgado por vulnerar la Ley de Protección de Datos

El juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía acogerá esta semana un acto de conciliación entre la expatrona mayor de Vilanova y portavoz socialista en el Concello, María José Vales, y el actual responsable del pósito, Rosalino Díaz, al que la primera acusa de haber vulnerado la Ley Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, por lo que reclama 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Para la socialista, Díaz fue el responsable de haber facilitado información al actual alcalde, Gonzalo Durán, que este empleó para dañar la imagen de su rival directa, incluso después de que la Fiscalía reconociese que el nombre de Vales figuraba en un escrito judicial de forma errónea.

El patrón mayor no quiso entrar a valorar ayer esta cuestión, limitándose a afirmar que “no voy a perder tiempo con unas cuestiones en las que ya no entré cuando ocurrieron, me limito a buscar solución para los problemas de la Cofradía, que son los que me preocupan”.

