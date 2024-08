Renova carga contra el Concello por “perder” tres millones de euros en subvenciones

Tres millones de euros. Esa sería la cantidad que habría dejado escapar el Concello de Vilanova en los últimos meses al quedarse sin financiación para diferentes proyectos que tenía en marcha. Las cifras las ha puesto encima de la mesa la formación Renova Vilanova que califica lo que está ocurriendo como “una desfeita en la gestión municipal, donde sus responsables se dedican a hacerse fotos e ir a comilonas”. Esos tres millones de euros que se han quedado en el tintero serían la necesaria remodelación de la plaza de abastos, la mejora del pabellón de Baión y la construcción del centro de talasoterapia.

La formación recuerda que hace unos meses se dejaron escapar 800.000 euros para la conversión del pabellón de Baión en Multiusos, en una actuación semejante a la que se acometió en el inmueble del casco urbano, mientras que para la talasoterapia, “Durán anunció que iba a haber una subvención de 600.000 euros hace más de un año de la que nada se sabe”.

En el primero de los casos ocurrió esta misma semana, cuando se tomó la decisión de renunciar a la financiación de los Next Generation para acometer una reforma integral de la plaza que “prometió antes de las elecciones municipales”.

El Partido Socialista también se suma a las críticas a Durán, al que acusa de “mentir” sobre el proyecto, especialmente en la cuestión de los plazos de ejecución “No tenía cuatro meses de ejecución como afirma, sino que el problema está en que fueron incapaces de licitar la obra”. No en vano, la formación que lidera María José Vales recuerda que “llegó a haber hasta dos licitaciones que quedaron desiertas, las cuales fueron retrasando la obra, pero el Concello no revisó el proyecto pese a que se lo advertimos ya en la primera comisión; fue el grupo de gobierno el que decidió seguir adelante pese a saber que el proyecto no encajaba”.

En noviembre de 2023, el Concello solicitó una prórroga que el Gobierno le concedió, teniendo por delante “más de un año para acometer la actuación, pero fueron incapaces de sacarla adelante pese a haber sido una de sus grandes promesas electorales durante la campaña”.

Los socialistas entienden que alguien del grupo de gobierno debe asumir responsabilidades por su “nula capacidad de gestión” y por perder una obra que es fundamental para modernizar un espacio como el de la plaza de abastos de Vilanova”.

